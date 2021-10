Statystyki meczu z Lechią

+ dodaj komentarz

Statystyki Skibickiego to jest jakiś ponury (żart po raz kolejny). Co ten człowiek robi jeszcze Legii??? Jeśli on jest największym prospektem z obecnych młodzieżowców Legii to serio lepiej chyba zaorać tą Akademię i posadzić ziemniaki, bo efekty są żenujące. Lech co chwila jakiś młodzieżowcem wypala a u nas jeden Karbownik, co się udało sprzedać, a reszta to czarna rozpacz. Wypożyczyć tego Skibicki do jakiejś 1 ligi albo innej Wisły Płock i jeśli tam się przebije i będzie prezentować jakiś poziom, to niech wtedy wróci, a jak nie to won z nim, bo to jest kabaret co ten dzieciak wyrabia na boisku.

