Oceny legionistów za mecz z Lechią

Bardzo niskie oceny przyznaliście zawodnikom Legii za mecz w Gdańsku. Wszyscy zostali ocenieni negatywnie, a najgorszą notę uzyskał Filip Mladenović - 1,3 w skali 1-6. Najlepszymi wśród słabych byli Miszta, Jędrzejczyk, Emreli i Pekhart - noty 2,3. W sumie oceniało 891 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2. Miszta 2,3 Jędrzejczyk 2,3 Emreli 2,3 Pekhart 2,3 Luquinhas 2,2 Slisz 2,2 Wieteska 2,1 Kastrati 2,1 Andre Martins 2,1 Josue 2,1 Nawrocki 2,0 Rafael Lopes 1,7 Charatin 1,7 Muci 1,6 Skibicki 1,5 Mladenović 1,3

krasnal - 11 minut temu, *.orange.pl Jak można dać Miszcie 3czy 2 przecież on znowu zawalił dwie bramki. Ten chłopak musi się jeszcze długo uczyć, popełnia zbyt wiele prostych błędów. odpowiedz

Legion - 14 minut temu, *.194.12 Dla Skibickiego 1 to za wysoko. To jest mniej niż 0. Co ten chłopaczek robi jeszcze w Legii to ja nie mam pojęcia. I mentalnie i piłkarsko. odpowiedz

Cch - 21 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Zdecydowanie za wysokie te oceny odpowiedz

grzesiek - 53 minuty temu, *.centertel.pl Ja od zeszlwgo sezonu pierdziele tą pilke nozna. Sledze dalej wyniki. Mecze w europie obejrze. Ale dla mnie to ustawiana szopka. Nie sposob przeciez nie stracic bramek z spartakiem i leicesterem a byle amatorzy z lechii gdansk wbijają nam 3 odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl Wszyscy po jedynce !!! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mladenović za wysoko. Jego nota powinna brzmieć 0 (słownie zero) To jest gościu, którego powinno wysłać się karnie do rezerw w pi.du! Ogólnie NIKT nie zasłużył na wyższą notę niż 1. Dosłownie NIKT. odpowiedz

Mladenovic - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak to się kończy jak nie ma konkurencji, Mladen z meczu na mecz coraz gorszy odpowiedz

Ben - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jędza za kolejny głupi faul przed bramką powinien dostać max 0,3 odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.43.175 To co zagrali w 1 połowie Skibicki i Mladenovic to jest piłkarski kryminał!!!Plus września z plusa października wypisał sie już 2 października. odpowiedz

KK - 3 godziny temu, *.chello.pl Mladenovic za wysoka ocena. Przydałby mu się miesiąc w Legii II, może by docenił gdzie mu jest dane grać

odpowiedz

cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @KK: pod warunkiem że pieska też będzie taka jak biorą w rezerwach bo inaczej sądzę że koło ptaka mu będzie latać gdzie gra odpowiedz

