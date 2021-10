Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 2 października 2021 r. 19:31 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi po dramatycznym spotkaniu zremisowali 3-3 z Polonią Warszawa, przegrywając do przerwy 3 golami. Zespół U16 wygrał 13-0 z Pogonią Siedlce. Legia U14 przegrała 1-2 z Drukarzem w meczu na szczycie. Drużyna LSS U14 umocniła się na prowadzeniu w tabeli I ligi okr. po zwycięstwie 3-0 nad Zniczem II Pruszków. W pojedynku drużyn o rok młodszych, który dostarczył sporo emocji, legioniści z rocznika 2009 rozegrali niezłe spotkanie ze Zniczem. Legia U11 solidnie zaprezentowała się na turnieju Matplast Cup. Swoje spotkania ligowe rozegrały też najmłodsze drużyny Akademii i LSS.



UWKS Legia 02/3 pokonała 3-1 Victorię Warszawa w meczu B-klasy.



CLJ U17: Legia WArszawa 3-3 (0-3) MKS Polonia Warszawa 05

Gole:

0-1 2 min. Kacper Sankiewicz

0-2 28 min. Filip Koper

0-3 36 min. Jan Ziółkowski (głową)

1-3 56 min. Wiktor Puciłowski (as. Oskar Lachowicz)

2-3 67 min. Kacper Bogusiewicz (as. Tomasz Rojkowski)

3-3 89 min. Filip Borowski (as. Wiktor Puciłowski)



Strzały (celne): Legia 16 (10) - Polonia 15 (10)



W doliczonym czasie gry II połowy Aleksander Mickielewicz obronił rzut karny wyk. przez J. Ziółkowskiego



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] – Franciszek Saganowski [06], Bartosz Płocki, Bartosz Krasuski, Maciej Bochniak – Bartosz Mikołajczyk (46' Fryderyk Misztal [06]), Filip Rejczyk [06](46' Roman Zhuk [06]), Oskar Lachowicz (61' Kacper Bogusiewicz [06]) – Jakub Jędrasik (83' Filip Borowski), Maksymilian Stangret (61' Tomasz Rojkowski [06]), Wiktor Puciłowski

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel







MKP Pogoń Siedlce '06 0-13 (0-6) Legia U16

Bramki:

0-1 11 min. Jakub Kowalski b.a.

0-2 12 min. Jakub Żewłakow (as. Jakub Kowalski)

0-3 13 min. Jakub Kowalski (as. Przemysław Mizera)

0-4 15 min. Przemysław Mizera (as. Mateusz Gierałtowski)

0-5 28 min. Jakub Żewłakow (as. Jakub Kowalski)

0-6 33 min. Jakub Kowalski b.a.

0-7 47 min. Max Pawłowski (as. Jakub Żewłakow)

0-8 51 min. Max Pawłowski (as. Jan Leszczyński)

0-9 54 min. Przemysław Mizera b.a.

0-10 60 min. Max Pawłowski 60' (as. Jan Leszczyński)

0-11 61 min. Miłosz Kaczmarek 61' (as. Jan Leszczyński)

0-12 64 min. Max Pawłowski (as. Jan Leszczyński)

0-13 83 min. Jan Leszczyński 83' (as. Igor Skrobała)



Legia: Michał Bobier [07] – Oliwier Olewiński (46' Kacper Potulski [07]), Rafał Boczoń, Bartosz Dembek, Igor Skrobała – Maciej Saletra (46' Jan Leszczyński [07]), Jakub Żewłakow, Mateusz Gierałtowski – Jakub Kowalski (46' Max Pawłowski [07]), Przemysław Mizera, Miłosz Kaczmarek [07]. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U14: Drukarz Warszawa 08 2-1 (0-0) Legia Warszawa U14 (08)

Gole:

0-1 45 min. Kacper Borowiec (głową, as. Artur Sikorski z wolnego)

1-1 70 min. Krzysztof Smolarczyk (as. Mikołaj Gorzędowski)

2-1 79 min. Kacper Wysokiński (głową)



(grano 2x40 minut)



Strzały (celne): Drukarz 10 (5) - Legia 9 (7)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Maciej Chojnowski, Antoni Sobolewski, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Daniel Foks, Mikołaj Jasiński, Piotr Bzducha, Juliusz Rafalski, Daniel Wyrozumski, Bartłomiej Leszczyński, Oliwier Puto, Kacper Borowiec, Artur Sikorski, Filip Nieckarz

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia LSS U14 08 3-0 (0-0) Znicz II Pruszków 08

Gole:

1-0 42 min. Kacper Krajewski (as. Maciej Suwik)

2-0 47 min. Kacper Krajewski b.a.

3-0 61 min. Maciej Suwik (as. Adam Tołwiński)



Legia LSS: Filip Bonk - Fabian Radziński (70' Dawid Ciborowski), DAwid Ciborowski (41' Kacper Jasiński), Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Norbert Augustyniak (50' Lucjan Napieralski), Kuba Kuciński (70' Norbert Augustyniak), Lucjan Napieralski (20' Maciej Suwik), Kuba Rzępołuch (41' Adam Tołwiński), Adam Kulicki (68' Jakub Drzazga), Jakub Drzazga (30' Kacper Krajewski)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Legioniści dzięki dobrej postawie w II połowie meczu pewnie wygrali jedno z potencjalnie cięższych spotkań w rundzie i umocnili się na pozycji liera I ligi okr., powiększając przewagę nad Promykiem Nowa Sucha do 3 punktów.



I liga U13: Znicz Pruszków '09 - Legia U13



Strzały: Znicz 11 (8 celnych) - Legia 20 (9)



Legia: Denys Stoliarenko - Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel Oskar Maj, Borys Boryszewski, Mateusz Strzelecki, Ksawery Koper, Olivier Ziembicki,Wojciech Paczosa

Trener: Rafał Jlimkowski, II trener; Mateusz Gut



III Liga U13: Legia Soccer Schools - SEMP Ursynów 09



Popisowa postawa młodych legionistów, którzy - w nieco szerszym skłądzie niż w sierpniu - zaprezentowali się ze znacznie lepszej strony w rewanżowym spotkaniu z SEMPem Ursynów.



KS Ursus 2010 - Legia U12



Strzały (celne)[20-60']: Ursus 12 (7) - Legia 21 (12)



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny, Xawery Eichler, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Krzysztof Krzemińskji, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński



Po niezbyt udanym dla nich meczu w LTC, gospodarze chcieli się zrewanżować Legii i momentami udawało im się to nieźle, gdy tworzyli sobie okazje po odbiorach w środku pola, czy nieco lekkomyślnych zagraniach legionistów. Legia dość często bombardowała bramkę Ursusa, najczęsciej z daleka, jednak gospodarze odpowadali zabójczymi kontratakami.



Turniej "Matplast Cup", Nowa Ruda (rocznik 2011 i mł.):



Legioniści z rocznika 2011 całkiem dobrze pokazali się w turnieju Matplast Cup w Nowej Rudzie. W sobotę mierzyli się kolejno z: AKS SMS Łódź, słowackim AS Trencin, Lechią Dzierżoniów, Miedzią Legnica i Polonią Środa Wlkp. W niedzielę podopieczni Mateusza Majewskiego zmierzyli się z Górnikiem Zabrze, czeskim Slovanem Liberec i Śląskiem Wrocław, walcząc ze zmiennym szczęściem z mocnymi rywalami. Potem zaś, w drugiej części fazie finałowej zagrali z FC Wrocław Academy i ponownie z Libercem.



Legia U11 na turnieju w Nowej Rudzie: Antoni Pawłowski, Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki, Cyprian Lipiński, Michał Kuć, Nicodeme Chodkowski, Bartosz Gawryś, Julian Liwartowski, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Maksymilian Albrecht, Stanisław Ziętek

Trener: Mateusz Majewski



Legia U10 - Bór Regut 2012



Strzały (celne)[20-60']: Legia Legia 33(23) - Bór 7(3)



Legia: Iwo Kamuda, Karol Michalski, Stanisław Dobrowolski, Nico Martino, Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, Seweryn Orzechowski, Aleksander Obidziński, Aleksander Kurowski.

Trener: Łukasz Listwan







APRS Ferajna 2013 - Legia LSS U9 (2013)



Legia LSS: Adam Droździk, Konstanty Leonkiewicz, Franciszek Maciejczyk, Marcel Marzec, Tymoteusz Pełka, Franciszek Podobas, Krzysztof Rydzewski, Xawery Urbańczyk

Trener: Jakub Włusek



Strzały (celne): Legia 94 (70) - Ferajna 16 (10)



Legioniści tydzień po powrocie z wymagającego festiwalu gier w Szczecinie zaprezentowali się tym razem w meczach liggowych z APRS Frajna. Drużyna z Pragi zaprezentowała się bardzo ambitnie i uzyskała kilka trafień. Nasi zawodnicy byli jednak bardzo dobrze dysponowani i skoncentrowani przez większość meczu. Duża liczba pojedynków sam na sam oraz niezła siła i precyzja strzałów pozwalały naszym zawodnikom (a na pewno również i zgromadzonym kibicom) na dużo radości z gry.







B klasa: UWKS Legia 02/3 3-1 (3-0) SKP Victoria Warszawa

Gole:

1-0 Arkadiusz Waszak b.a.

2-0 Konrad Kisiel (as. Mirosław Tymczyszyn)

3-0 Michał Rak (as. Arkadiusz Waszak)

3-1 85 min. (rzut karny)



UWKS Legia (skład wyjściowy) : Jakub Żołędowski, Mateusz Zalega, Bazyli Grabiec [04], Filip Grygorczuk, Mirosław Tymczyszyn - Karol Sulkowski, Kacper Cetlin, Konrad Kisiel - Michał Rak, Arkadiusz Waszak, Mikołaj Wiśniewski

Trener: Łukasz Winek