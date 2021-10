Kibice Legii, jak co roku w rocznicę zakończenia walk powstańczych, złożyli pamiątkowy wieniec w kształcie herbu naszego klubu na Kopcu Powstania Warszawskiego. Przed 77. laty, po 63 dniach walk, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć poległym i zamordowanym Warszawiakom!

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.