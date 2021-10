Johansson zrezygnował z powołania do reprezentacji Szwecji

Niedziela, 3 października 2021 r. 11:30 Maciej Frydrych, źródło: Twitter

Kilka dni temu Mattias Johansson otrzymał powołanie do reprezentacji Szwecji na mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 z Kosowem i Grecją. Ostatecznie Szwed zrezygnował z wyjazdu na kadrę.



Powodem rezygnacji jest kontuzja, której Johansson doznał podczas rywalizacji z Leiester City w 2. rundzie fazy grupowej Ligi Europy. W miejsce legionisty powołanie otrzymał piłkarz Arisu Saloniki Daniel Sundgren.



- Johansson ma bolący mięsień dwugłowy uda. To się zdarza przy sprintach, ale nie wiem czy to naderwanie czy naciągnięcie. - powiedział po meczu z Leicester City trener Czesław Michniewicz.