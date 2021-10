Rafael Lopes: Brak słów

- Brak słów, by opisać co teraz czuję, co czuje cała drużyna. Kolejny mecz, w którym powinniśmy dać z siebie więcej. Sposób w jaki gramy w Europie jest inny niż sposób w jaki gramy w lidze. Musimy się tym zająć - powiedział po meczu Rafael Lopes . - Nie szukam wymówek. W tym meczu i w spotkaniu z Rakowem mieliśmy swoje sytuacje. W piłce nożnej czasem jedna sytuacja zmienia mecz. Jeszcze raz powiem jednak, że nie szukam wymówek. Musimy znaleźć rozwiązania. W Europie gramy dobrze, ale musimy zidentyfikować problem, który mamy w lidze. Wszyscy razem musimy wyjść z tej sytuacji. Legia nie może być w tym miejscu w tabeli - dodał Portugalczyk.

Sep - 8 minut temu, *.chello.pl Podpowiem.

Ten problem to k...rewski brak zaangażowania. odpowiedz

Obi - 21 minut temu, *.aster.pl Ile będziecie razy dochodzić do tego samego wniosku? Za chwilę będzie taka strata, że będzie za późno. odpowiedz

Skibicki - 1 godzinę temu, *.com.pl Ja chcę więcej wolnego, bo jestem zmęczony.

BRAK SŁÓW odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl O jakich sytuacjach on mówi,mogliście dostać jeszcze większy oklep ty parodio piłkarza! odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl Panie tutaj w Polsce to sie nazywa brak profesjonalizmu niestety a druzyna ? jaka druzyna ? przeciez jej nie ma odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Nieprawda. Jest kilka słów jak kopiesz się w czolo: urwà, ja ebie, ja prd... odpowiedz

Lit - 1 godzinę temu, *.55.184 Raz mozna przeanalizować, no 2 ale 5 razy w 8 meczach to trzeba byc albo totalnym tumanem i nic nie rozumieć wtedy zadne analizy nie pomoga albo miec lige w dupie bo trzeba się pokazać w pucharach, Tylko Stasiek za Cześka a wkładom do koszulek po liściu na opamiętanie. odpowiedz

