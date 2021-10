Żeglarstwo

Brązowy medal Legii w PEŻ w sezonie 2021

Poniedziałek, 4 października 2021 r. 10:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę i niedzielę na Zalewie Zegrzyńskim odbywały się czwarte i ostatnie w tym sezonie regaty Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Załoga Legii przystępowała do rywalizacji z miejsca czwartego w klasyfikacji generalnej, a jej celem było wskoczenie na podium. Jakub Pawluk, Michał Szmul, Przemek Płóciennik i Marcin Banaszek walczyli do samego końca, a różnice punktowe były minimalne. Ostatecznie legioniści zajęli drugie miejsce w finałowych zawodach, co dało naszej ekipie brązowy medal PEŻ oraz okazały puchar za zajęcie trzeciego miejsca.



W poszczególnych flightach Legia kończyła na miejscach: 5, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 5, 5.



Klasyfikacja 4. zawodów PEŻ na Zalewie Zegrzyńskim:

1. Yacht Klub Polski Gdynia 47 pkt.

2. Legia Warszawa 48

3. KW Garland Gliwice 49

4. Yacht Club Gdańsk 51

5. Sztorm Grupa 56

6. Sport Vita Ski&Sail 57

7. Giżycka Grupa Regatowa 65

8. AZS Politechnika Gdańska 67

9. SEJK Pogoń Szczecin 70

10. Iskra AMW Gdynia 70

11. Olsztyński Klub Żeglarski 76

12. Odyssey Sailing Club 83

13. JK Między Żaglami 85

14. Jachtklub Stoczni Gdańskiej 100

15. Stowarzyszenie PPJK 105

16. UKS Albatros Wolin 106

17. PŻKS Dżygit Białystok 108

18. Yacht Club Sopot 114



Wyniki PEŻ za sezon 2021:

1. Yacht Klub Polski Gdynia 68

2. Yacht Club Gdańsk 67

3. Legia Warszawa 59

4. Olsztyński Klub Żeglarski 56

5. SEJK Pogoń Szczecin 51

6. Sztorm Grupa 46

7. Iskra AMW Gdyia 46

8. AZS Politecznika Gdańska 46

9. Giżycka Grupa Regatowa 37

10. KW Garland Gliwice 34

11. Sport Vita Ski&Sail 31

12. JK Między Żaglami 38

13. Yacht Club Sopot 28

14. Odyssey Sailing Club 26

15. Stowarzyszenie PPJK 18

16. PŻKS Dżygit Białystok 13

18. UKS Albatros Wolin