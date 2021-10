8-10.10: Weekendowy rozkład jazdy

W trakcie przerwy na mecze reprezentacji Polski zachęcamy do wspierania naszych sekcji. W ten weekend warto wpaść na mecz siatkarzy, którzy na Mokotowie rozegrają drugie domowe spotkanie w rozgrywkach I ligi. Początek meczu z Avią Świdnik o godzinie 17:00. Bilety kosztują 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) i można je nabyć przy wejściu do hali. W sobotę w Gdańsku odbędzie się kolejny turniej mistrzostw Polski w rugby kobiet, w którym wezmą zawodniczki Legii. Rozkład jazdy: 09.10 g. 10:00 KS II Raszyn - Legia Ladies [piłka nożna kobiet] 09.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Błonianka Błonie [LTC 8] 09.10 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 09.10 g. 16:00 UWKS Legia Warszawa - Inter Warszawa [ul. Marymoncka 42] 09.10 g. 17:00 Legia Warszawa - Avia Świdnik [siatka, ul. Niegocińska 2a] 10.10 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - Resovia 10.10 g. 14:30 FC Den Haag - FC Den Bosch 10.10 g. 17:30 Legia II Warszawa - ŁKS Łódź [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 08.10 g. 18:30 AP Żyrardowianka 09 - Legia U13 [LTC 7] 09.10 g. 11:00 Sabio Miętne 12 - Legia U10 [Miętne, ul. Główna 45] 09.10 g. 11:30 KS Ursynów 09 - Legia LSS U13 [ul. Gruszczyńskiego 12] 09.10 g. 12:00 AP Jagiellonia Białystok 05/6 - Legia U17 [Białystok, Elewatorska 4] 09.10 g. 13:00 Legia LSS U11A - UKS Torpedo Mokotów 11 [ul. Łazienkowska 3] 09.10 g. 13:00 Legia LSS U8A - SEMP Ursynów U9 2013 [ul. Łazienkowska 3] 09.10 g. 14:00 Legia U15 - Kosa Konstancin 07 [LTC 7] 09.10 g. 15:00 Legia U14 - Escola Varsovia 08 [LTC 6] 09.10 g. 15:30 UKS SMS Łódź 03/4 - Legia U18 [Łódź, ul. Milionowa 12] 09.10 g. 15:30 Wisła Płock 06 - Legia U16 [Płock, ul. Łukasiewicza] 09.10 g. 16:00 Legia LSS U14 - Perła Złotokłos 08/9 [LTC] 09.10 g. 16:30 Legia LSS U12 - AP FFK Warszawa [ul. Łazienkowska 3] 09.10 g. 18:00 Legia Ladies U13 - Escola Varsovia 09/10 [ul. Łazienkowska 3] 10.10 g. 12:00 Mazur Karczew 03 - UWKS Legia 03 [Karczew, ul. Trzaskowskich 1] 10.10 g. 14:00 Legia U12 - MKS II Piaseczno 10 [ul. Łazienkowska 3] Legia U11 w niedzielę (10:30-15:00) weźmie udział w festiwalu gier. Legia U9 w niedzielę (13:30-16:00) weźmie udział w festiwalu gier rocznika 2013 "Graj jak Robert Lewandowski" na obiektach przy ul. Międzyparkowej 4, z udziałem: gospodarzy-Varsovii, Zagłębia Sosnowiec i Stomilu Olsztyn.

