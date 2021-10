Plan treningowy na najbliższe dni

Komentarze (7)

word!up - 23 minuty temu, *.inetia.pl Zakazać Jędrzejczykowi gry na skrzydle. Już go kiedyś tam pchali i źle to się dla Legii kończyło. On jest obrońcą. Jeśli pcha się do przodu to zaraz łapie głupie kartki . No i jest zagubiony w ofensywnej grze. Po 2 ciężkie treningi umysłowe odnośnie taktyki i ustawiania się na boisku . To trener musi poustawiać klocki a te mamy porządne. Legia Mistrz !!! odpowiedz

NieznanyFanatyk - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czego uje niemyte nie rozumieją "za kibicowski trud,za święte barwy twe". Czy to jest takie trudne ogarnąć ? Jeśli w kilku meczach gryziesz trawę to szybciej pójdziesz w świat. A taką grą to skauci omijają Ł3 i zainteresowania mogą spływać z 1 ligi fortuna. Gamonie robią sobie i nam na złość. Dajcie mi szansę to pokaże jak się zapier do nieprzytomności za Legie. Nie chce wynagrodzenia, za darmo to zrobię. Piłka to pasja,a nie praca. Jak przegrają z Lechem to wbijam na murawę i wale po pysku odpowiedz

LG - 2 godziny temu, *.chello.pl @NieznanyFanatyk: A teraz weź głęboki oddech i wyluzuj, a potem zacznij myśleć, jak wejść na murawę po meczu z pyrami. odpowiedz

Konkwista 88 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @NieznanyFanatyk: Wątpię byś miał odwagę, teraz są takie kary i zakazy, że takich akcji już nikt nie robi. To nie lata 90-te, bez monitoringu. W internecie każdy szczekać potrafi, nawet małolat jest bohaterem. odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.155.218 Na 11 do roboty, fajna sprawa… odpowiedz

