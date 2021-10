Snooker

Wyniki Makowskiego na ME U-18

Poniedziałek, 4 października 2021 r. 11:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W portugalskiej Albufeirze rozgrywane są mistrzostwa Europy do lat 18 w snookera, podczas których startował jeden z zawodników powstałej przed kilkoma tygodniami sekcji Legii Warszawa. Jakub Makowski przegrał niestety wszystkie trzy spotkania w grupie i nie awansował do fazy pucharowej. Łącznie w zawodach startowało 64 zawodników.



Legionista przegrał kolejno z Irlandczykiem, Noelem Gleesonem (1-3), Walijczykiem Oliver Briffett-Payne (2-3) oraz Bułgarem Kalinem Stefanovem (0-3).



Wyniki Jakuba Makowskiego na ME U-18:

Noel Gleeson (Irlandia) 3-1 Jakub Makowski

Oliver Briffett-Payne (Walia) 3-2 Jakub Makowski

Kalin Stefanov (Bułgaria) 3-0 Jakub Makowski