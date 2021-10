Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Środa, 6 października 2021 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Ostatnie mecze Legii ze Startem zawsze były emocjonujące do samego końca, a ostatnich pięć meczów obu drużyn zakończyło się po naszej myśli. Czwartkowe spotkanie na Bemowie będzie miało dodatkowy smaczek... w zespole z Lublina zobaczymy bowiem Joshuę Sharky'ego, który jeszcze kilkanaście dni temu reprezentował barwy naszego klubu.

Lublinianie zakontraktowali Sharky'ego dosłownie zaraz po tym, jak kontrakt z amerykańskim rozgrywającym rozwiązał nasz klub. Zawodnik miał już okazję zagrać w barwach Startu w wygranym po dogrywce, wyjazdowym meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Joshue przebywał na parkiecie niespełna 19 minut i w tym czasie zdobył 6 punktów (3/7 z gry), zaliczył 4 asysty i 3 straty. Jako zawodnik Legii notował średnio 15 pkt. w ciągu 23:10 min. na boisku, trafiając 42,5% rzutów z gry, w tym 28,6% za 3 pkt. Ponadto w naszym zespole zawodnik miał średnio 4,5 asysty na mecz, ale i 3,8 straty oraz 1,5 otrzymanego bloku.



Podstawowym rozgrywającym lubelskiego zespołu pozostaje Tweety Carter, dla którego to czwarty sezon na parkietach Energa Basket Ligi. Carter grał już w Lublinie przed dwoma laty, wcześniej zaś reprezentował barwy Spójni oraz Turowa Zgorzelec. Zawodnik w pięciu spotkaniach obecnego sezonu na parkiecie spędza średnio blisko 30 minut, a w tym czasie zdobywa 12,8 pkt. i notuje 3,4 asysty.



Dwa dni przed meczem z Legią, Start poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Thomasem Davisem - skrzydłowy wystąpił w czterech spotkaniach obecnego sezonu, zazwyczaj w pierwszej piątce, notując średnio 4 pkt. w ciągu 18,5 minuty na parkiecie. Można spodziewać się, że na Bemowie miejsce Davisa zajmie w pierwszym składzie Quenton De Cosey, który dotychczas spędzał na boisku niewiele ponad 15 minut w meczu. Najlepszym strzelcem zespołu jest grający na pozycji numer dwa, Amerykanin Doron Lamb, który zdobywa 18 punktów na mecz, pomimo bardzo słabej skuteczności z dystansu (5/21 za 3, co daje zaledwie 23,8%). Zdecydowanie lepiej Lambowi wychodzi wymuszanie przewinień (śr. 4,4 na mecz), a następnie skuteczne egzekwowanie rzutów wolnych (21/23).



Lublinianie przed obecnym sezonem pozyskali także rodzimych zawodników do rotacji - sprowadzili Mateusza Kostrzewskiego, który ostatnie lata grał w Stargardzie, jak również Bartosza Ciechocińskiego (przed laty bardzo krótko przebywał w Legii, ale z powodu kontuzji nie doczekał debiutu), który wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej po trzyletniej przerwie na występy w I-ligowych WKK Wrocław, Sokole Łańcut oraz Mieście Szkła Krosno. Z zaplecza ekstraklasy sprowadzono ponadto grającego na pozycjach 2-3 Mikołaja Stopierzyńskiego, który występował ostatnio w Księżaku Łowicz. Po rocznej przerwie do Polski wrócił także amerykański Center, Jimmie Taylor, który miał już okazję występować w Starcie, a wcześniej w Spójni. Mierzący 208 centymetrów środkowy notuje 9,2 punktu na mecz, świetnie radzi sobie na tablicach (6,8 zbiórki na mecz) oraz w strefie podkoszowej, gdzie ma obecnie 1,4 bloku na mecz. To z nim w głównej mierze rywalizować będą w czwartek nasi wysocy - Adam Kemp oraz Darek Wyka.







"Wykson" po bardzo dobrym występie w Radomiu, gdzie zaliczył double-double, znalazł się w najlepszej piątce ostatniego tygodnia Energa Basket Ligi. Zresztą występ przeciwko HydroTruckowi wyszedł całemu naszemu zespołowi, który już bez Sharky'ego, przystąpił do gry bardzo skoncentrowany i waleczny. Reakcja drużyny na dwie kolejne porażki - z GTK Gliwice (w) i PGE Spójnią (d) była taka jak należy. Legioniści wyciągnęli wnioski i zagrali bardzo agresywnie, bijąc się o każdą piłkę.



Tak jak w Radomiu, tak i tym razem możemy spodziewać się, że zdecydowanie więcej minut niż dotychczas rozegra Łukasz Koszarek. Kapitan naszej drużyny w Radomiu spędził na parkiecie ponad 29 minut i w tym czasie rozdał 9 asyst. W rozgrywaniu pomagać "Kosziemu" będą z pewnością wymiennie Muhammad-Ali Abdur Rahkman, jak również będący w bardzo dobrej dyspozycji Grzesiek Kamiński (średnio 18:55 min. w obecnym sezonie). Muhammad-Ali zdecydowanie lepiej czuje się w wykańczaniu akcji - jest obecnie najlepszym strzelcem naszego zespołu (śr. 19 pkt. na mecz), ale notuje również 3,2 asysty i z meczu na mecz lepiej spisuje się w defensywie.



Lublinianie w obecnym sezonie wygrali na razie tylko raz i zaliczyli cztery porażki. W meczach z Anwilem (-11) i Czarnymi (-4) do końca walczyli o korzystny wynik, podobnie było w przypadku domowego starcia z Treflem (-3). Wysoko przegrali jedynie na własnym parkiecie z Kingiem (-19). Podopieczni Davida Dedka złą serię przełamali dopiero w ostatniej kolejce, kiedy zwyciężyli po niezwykle zaciętym, zakończonym dogrywką meczu w Dąbrowie Górniczej. Start średnio zdobywa 74 punkty na mecz, o 12,2 pkt. mniej od Legii. Głównym problemem w ataku lubelskiego zespołu są rzuty za 3 punkty - trafiają zaledwie 29,5 procent z nich.



Legia może pochwalić się dobrą serią meczów ze Startem - ostatnich pięć spotkań zakończyło się naszymi zwycięstwami. Lublinianie po raz ostatni wygrali z Legią pod koniec stycznia 2018 roku, kiedy w Warszawie zwyciężyli 83:71. Jesteśmy przekonani, że podopieczni Wojciecha Kamińskiego przystąpią do gry bardzo skoncentrowani i wygrają po raz czwarty w obecnych rozgrywkach.



Mecz rozpocznie się w najbliższy czwartek o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo. Bezpośrednią transmisję obejrzeć można w Polsacie Sport Extra. Bilety na mecz kupować można w serwisie Legiakosz.abilet.pl. W dniu meczu parking na tyłach hali będzie dla kibiców bezpłatny, a wjazd odbywać się będzie od strony ulicy Pieniążka. Serdecznie zapraszamy na Bemowo!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 3-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,2 / 73,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 80,2%



Skład: Łukasz Koszarek (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 95 (śr. 19,0), Raymon Cowels III 54 (14,8), Łukasz Koszarek 45 (9,0).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88).



Ostatnie mecze obu drużyn:

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



POLSKI CUKIER PSZCZÓŁKA START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 1-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 74,0 / 80,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: Tweety Carter, Joshua Sharkey (rozgrywający), Bartłomiej Pelczar, Mikołaj Stopierzyński, Mateusz Dziemba, Doron Lamb (rzucający), Thomas Davis, Damian Jeszke, Mateusz Kostrzewski, Bartosz Ciechociński, Quenton De Cosey, Sebastian Walda (skrzydłowi), Roman Szymański, Jimmie Taylor (środkowi)

trener: David Dedek, as. Michał Sikora, Przemysław Łuszczewski



Przewidywana wyjściowa piątka: Tweety Carter, Doron Lamb, Thomas Davis, Mateusz Kostrzewski, Jimmie Taylor



Najwięcej punktów: Doron Lamb 90 (śr. 18,0), Tweety Carter 64 (12,8), Jimmie Taylor 46 (9,2), Mateusz Kostrzewski 45 (9,0), Mateusz Dziemba 45 (9,0).



Ostatnie wyniki: Anwil (d, 64:75), Czarni Słupsk (w, 66:62), King (d, 73:92), MKS Dąbrowa (w, 94:101), Trefl (d, 70:73).



Termin meczu: czwartek, 7 października 2021 roku, g.17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: Polsat Sport Extra

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ JUŻ DZIŚ!