Klasyfikacja kanadyjska: Emreli nadal na czele

Czwartek, 7 października 2021 r. 08:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2021/22 legioniści rozegrali do tej pory 20 spotkań i zdobyli w nich 29 bramek. Najwięcej trafień zgromadził Mahir Emreli i to on przewodzi aktualnie w klasyfikacji kanadyjskiej. Najwięcej asyst mają na swoim koncie mają Rafael Lopes, Maik Nawrocki o Filip Mladenović - po 3.



Aktualny bilans sezonu 2021/22

20 meczów: 11 zwycięstw - 3 remisy - 6 porażek, bramki: 29-22

średnia punktów: 1,80

gole na mecz: 1,45

gole stracone na mecz: 1,1



Ciekawostki:



22 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 5 padło po strzałach z główki. 25 to gole z akcji, 3 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 1 bezpośrednio z rzutu karnego.



Najczęściej Legia strzelała w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 9 trafień. Rywale najmniej trafień zanotowali między 1-15 i 61-75 minutą - po jednej bramce.



Najmniej bramek Legia zdobywała między 46-60 minutą - 2 trafienia, a najwięcej traciła w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 7 goli przeciwników.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,44 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,59 l.



Tylko Rafael Lopes wystąpił we wszystkich meczach. Najwięcej minut na boisku spędził Mateusz Wieteska (1612).



W obecnym sezonie 13 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi.



Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2021/22 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Emreli 10 1 11 19 1134 Lopes 3 3 6 20 948 Muci 3 1 4 15 600 Nawrocki 1 3 4 14 1215 Pekhart 3 3 17 826 Kastrati 2 1 3 7 347 Juranović 1 2 3 9 699 Mladenović 3 3 16 1299 Luquinhas 2 2 17 1205 Skibicki 2 2 12 693 Josue 2 2 13 832 Kostorz 1 1 2 63 Kapustka 1 1 4 200 Charatin 1 1 7 385 Ribeiro 1 1 3 139 Johansson 1 1 4 186 Hołownia 1 1 10 744 Slisz 1 1 18 1350 Wieteska 1 1 18 1612

Stan na 04.10.2021.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.