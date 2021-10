U-19: Polska 1-3 Finlandia. Grali legioniści

Reprezentacja Polski U-19 przegrała 1-3 z Finlandią w meczu eliminacji do mistrzostw Europy. Jakub Kisiel i Szymon Włodarczyk rozpoczęli spotkanie w wyjściowym składzie. Kisiel murawę opuścił w 72. minucie. Wcześniej został ukarany żółtą kartką. Z kolei Włodarczyk zszedł z boiska w 61. minucie. U-19: Polska 1-2 Finlandia 0-1 21' Casper Terho 0-2 45+1 Luka Hyrylainen 1-2 67' Aleksander Buksa 1-3 87' Henri Salomaa Polska: 1. Jakub Ojrzyński - 7. Dominik Marczuk, 2. Ariel Mosór, 3. Daniel Hoyo-Kowalski, 5. Jakub Bieroński, 17. Marcel Błachewicz - 20. Szymon Włodarczyk (61, 11. Mariusz Fornalczyk), 4. Jakub Kisiel (72, 16. Tomasz Neugebauer), 10. Kacper Urbański, 8. Piotr Starzyński - 9. Aleksander Buksa Finlandia: 1. Hemmo Riihimäki - 17. Otto Kemppainen, 4. Miika Koskela, 16. Oliver Pettersson, 2. Kalle Wallius - 15. Casper Terho (90, 8. Lasse Ikonen), 6. Luka Hyryläinen, 9. Niklas Pyyhtiä (84, 13. Otso Koskinen), 18. Maksim Stjopin (63, 14. Emmanuel Patut), 7. Niilo Saarikivi (63, 20. Henri Salomaa) - 10. Agon Sadiku (63, 11. Kai Meriluoto) żółte kartki: Ojrzyński, Kisiel - Patut

