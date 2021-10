U-19: Polska 4-0 Malta. Kilka minut Włodarczyka

Prowadzona przez Mariusza Rumaka reprezentacja Polski do lat 19 wygrała 4-0 z Maltą w swoim drugim meczu grupy 5 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. W meczu wystąpił jeden z dwóch powołanych zawodników Legii - Szymon Włodarczyk pojawił się na placu gry w 85. minucie zastępując Aleksandra Buksę. Polacy w ramach turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Polsce zmierzą się jeszcze z Ukrainą (12 października, godz. 13:00, Grodzisk Wielkopolski). U-19: Polska 4-0 Malta Adrian Bukowski 20, Daniel Hoyo-Kowalski 36, Aleksander Buksa 81 (k), Piotr Starzyński 90 Polska: 1. Jakub Ojrzyński - 18. Filip Borowski (65, 7. Dominik Marczuk), 2. Ariel Mosór, 3. Daniel Hoyo-Kowalski, 5. Jakub Bieroński (46, 15. Mateusz Lipp), 13. Krystian Palacz - 10. Kacper Urbański (46, 6. Mateusz Łęgowski), 16. Tomasz Neugebauer, 11. Mariusz Fornalczyk (56, 8. Piotr Starzyński), 14. Adrian Bukowski - 9. Aleksander Buksa (85, 20. Szymon Włodarczyk). Tabela: 1. Ukraina 6 6-3 2. Finlandia 3 4-3 3. Polska 3 5-3 4. Malta 0 2-8

