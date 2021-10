U-19: Polska 2-2 Ukraina. Grali legioniści

Wtorek, 12 października 2021 r. 14:55 Woytek, źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Mariusza Rumaka reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała 2-2 (2-1) z Ukrainą w swoim ostatnim meczu grupy 5 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Dwóch powołanych do tej reprezentacji legionistów pojawiło się na placu gry w drugiej połowie. Szymon Włodarczyk zmienił w 57. minucie Aleksandra Buksę, a Jakub Kisiel w 86. minucie wszedł za Adriana Bukowskiego.



U-19: Polska 2-2 Ukraina

Aleksander Buksa 12 (k), Danyło Udod 31 (s) - Jehor Jarmoluk 45 (k), Danyło Udod 83



Polska: 1. Jakub Ojrzyński - 2. Ariel Mosór, 3. Daniel Hoyo-Kowalski, 15. Mateusz Lipp - 7. Dominik Marczuk, 16. Tomasz Neugebauer (87' 10. Kacper Urbański), 14. Adrian Bukowski (86' 4. Jakub Kisiel), 11. Mariusz Fornalczyk (80' 8. Piotr Starzyński), 6. Mateusz Łęgowski, 13. Krystian Palacz - 9. Aleksander Buksa (57' 20. Szymon Włodarczyk)