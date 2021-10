U-17: Polska 1-0 Andora. Grał jeden legionista

W ramach turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Irlandii reprezentacja Polski do lat 17, której trenerem jest Dariusz Gęsior, wygrała 1-0 w drugim meczu grupy 5 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy z Andorą. Całe spotkanie rozegrał jeden z trzech powołanych legionistów - Jakub Jędrasik. Maciej Bochniak i Jakub Murawski nie pojawili się na murawie. Następne spotkanie Polacy zagrają z Irlandią (13 października, Cork, godz. 14:00). U-17: Polska 1-0 Andora Maksymilian Dziuba 47 Polska: 12. Marcel Mendes-Dudziński - 16. Miłosz Kurzydłowski, 9. Bartosz Tomaszewski, 14. Mikołaj Tudruj - 15. Mateusz Dobosz (46' 5. Tomasso Guercio), 10. Oliwier Wojciechowski, 2. Jakub Staniszewski (72' 8. Marcel Kalemba), 11. Kacper Masiak (15' 19. Maksymilian Dziuba) - 18. Jakub Jędrasik, 13. Dawid Gruszecki (46' 4. Oliwier Sławiński), 17. Krystian Okoniewski (75' 20. Kacper Terlecki)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.