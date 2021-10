U-17: Irlandia 2-2 Polska. Grali legioniści

W ramach turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Irlandii prowadzona przez Dariusza Gęsiora reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała 2-2 w trzecim meczu grupy 5 I rundy eliminacji mistrzostw Europy przeciwko zespołowi gospodarzy. "Biało-czerwoni" tym samym zapewnili sobie awans do II rundy. W meczu zagrało dwóch z trzech powołanych piłkarzy Legii Warszawa. Maciej Bochniak zagrał od początku i został zmieniony w 90. minucie, a Jakub Jędrasik pojawił się na boisku w doliczonym czasie gry. U-17: Irlandia 2-2 Polska Mark O'Mahony 27, Justin Ferizaj 61 - Oliwier Sławiński 12 (k), 20 Polska: 12. Marcel Mendes-Dudziński - 16. Miłosz Kurzydłowski, 9. Bartosz Tomaszewski, 14. Mikołaj Tudruj - 5. Tommaso Guercio, 2. Jakub Staniszewski, 8. Marcel Kalemba (70' 6. Bartosz Bernatowicz), 11. Kacper Masiak (90' 18. Jakub Jędrasik), 20. Kacper Terlecki (74' 13. Dawid Gruszecki), 7. Maciej Bochniak (90' 19. Maksymilian Dziuba) - 4. Oliwier Sławiński

