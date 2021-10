Dwie bramki Muciego w reprezentacji

Jurgen Çelhaka i Ernest Muçi z Legii Warszawa zagrali w reprezentacji Albanii U-21 w wygranym 2-0 (1-0) spotkaniu grupy G eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy z Andorą. Muçi zdobył obie bramki, poza tym w 70. minucie nie wykorzystał rzutu karnego - Ion Rodriguez Gimenez obronił. Çelhaka grał do 90. minuty, gdy zmienił go Kosta Vangjeli, a Muçi rozegrał całe spotkanie. Albania U-21 2-0 Andora U-21 Ernest Muçi 36, 90 żółta kartka: Angelo Ndrecka (Albania)

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Autor - 29 minut temu, *.getfiber.pl Brawo, Brawo odpowiedz

Kino - 30 minut temu, *.plus.pl Obie z wolnych a u nas znowu mladenovic będzie walił po dachu trybun ale Czesiu wie lepiej kto jest jego synkiem. odpowiedz

Sobo(L)ew - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Kino: muszę się z tobą zgodzić. Niestety Czesiek w tej i innej kwestii jest totalnym bumelem. Wolne powinni wykonywać Muci lub Josue a nie Mladen. Zresztą Mladen to powinien być na ławce to może by podłapał formę a nie Czesiek na niego stawia jak Vuko na Kulena. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.