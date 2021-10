Koszykówka

Legia Warszawa 69-60 Start Lublin

Czwartek, 7 października 2021 r. 19:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała 69-60 ze Startem Lublin. Legioniści źle rozpoczęli spotkanie, bo goście objęli prowadzenie 10-1. Straty udało się jednak bardzo szybko odrobić i pierwsza kwarta zakończyła się jednopunktowym prowadzeniem gospodarzy. Druga odsłona to totalna dominacja podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy zdobyli 25 oczek, a rywale pudłowali na potęgę i do bilansu dopisali zaledwie 4 punkty.



Fotoreportaż z meczu - 45 zdjęć Hugollka



Po przerwie sytuacja całkowicie się odwróciła. To legionistom piłka nie wpadała do kosza i Start odrobił aż 12 punktów (8-20). Zieloni Kanonierzy zdołali się jednak otrząsnąć i nie pozwolili rywalom zbliżyć się na mniej niż 5 punktów i ostatecznie zanotowali czwarte zwycięstwo w szóstym meczu sezonu.



- Dobrze weszliśmy w mecz, fantastycznie ułożyła nam się druga kwarta. Po przerwie to rywale byli w uderzeniu, ale na szczęście potrafiliśmy sobie z tym poradzić i cieszymy się z kolejnego ligowego zwycięstwa – powiedział Grzegorz Kulka.



Kolejny mecz ligowy legioniści rozegrają dopiero 23 października w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ich rywalem będzie Stal. W najbliższym czasie warszawianie rozpoczną rywalizację w FIBA Europe Cup - w środę, 13 października podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego zagrają na wyjeździe z rumuńską CSU Oradeą.



PLK: Legia Warszawa 69-60 Start Lublin

18-17, 25-4, 8-20, 18-19



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

5. M. Abdur-Rahkman 17 (2)

14. G. Kulka 14 (4)

18. R. Cowels III 11 (3)

55. Ł. Koszarek 8 (1)

50. A. Kemp 1

---

91. D. Wyka 7 (1)

11. J. Skifić 6

31. G. Kamiński 5 (1)

43. J. Śliwiński 0

4. S. Kołakowski 0

2. B. Didier-Urbaniak -



Start Lublin [punkty, (celne za trzy)]

20. D. Lamb 12

31. M. Kostrzewski 11 (1)

1. J Taylor 9

29. T. Carter 6 (2)

25. Q. De Cosey 5 (1)

---

0. J. Sharkey 10

3. M. Dziemba 7

7. B. Pleczar 0

12. S. Walda 0

18. D. Jeszke 0

19. R. Szymański 0

6. M. Stopierzyński -



Komisarz: R. Łabędź

Sędziowie: Ł. Jankowski, G. Czajka, M. Dębowski



widzów: 1040



Fotoreportaż z meczu - 45 zdjęć Hugollka