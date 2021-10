Emreli zagrał w reprezentacji, trzech legionistów na ławkach

Zańkończyły się mecze cztery eliminacji mistrzostw świata, w których mogło wystąpić czterech przedstawicieli Legii Warszawa. Na boisku pojawił się tylko jeden, pozostali spędzili całe spotkanie na ławkach rezerwowych. Mahir Emreli wystąpił w reprezentacji Azerbejdżanu w przegranym 0-3 meczu z Irlandią. Napastnik Legii wyszedł w pierwszym składzie i grał przez 90 minut. Lirim Kastrati nie zagrał w reprezentacji Kosowa w przegranym u siebie 0-3 meczu przeciwko Szwecji. Mattias Johansson , który pierwotnie był powołany do kadry Szwecji, nie pojechał na zgrupowanie z powodu urazu. Ihor Charatin nie zagrał w reprezentacji Ukrainy w wygranym 2-1 meczu przeciwko Finlandii. Joel Abu Hanna nie zagrał w reprezentacji Izraela w przegranym 2-3 meczu przeciwko Szkocji. Filip Mladenović nie znalazł się w kadrze meczowej reprezentacji Serbii na mecz z Luksemburgiem.

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A czy Kastrati czasami miał nie jechać na kadrę? Było chyba takie info. odpowiedz

Antykucharskiego kunszt - 3 godziny temu, *.. Owoce kucharskiego ani u nas ani unich dnooo odpowiedz

