Jurgen Çelhaka i Ernest Muçi z Legii Warszawa zagrali w reprezentacji Albanii w wygranym 2-0 domowym spotkaniu grupy G eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy przeciwko Słowenii. Celhaka spędził na boisku niemal cały mecz - został zmieniony w 90. minucie, a Muci grał do 77. minuty.

(L) eon - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Znowu zmęczyli chłopaków . A tu zbliża się okres grania co 3-4 dni. odpowiedz

