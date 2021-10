Albania 0-1 Polska

Wtorek, 12 października 2021 r. 23:03 Wiśnia

Reprezentacja Polski wygrała w Tiranie z Albanią 1-0 po bramce Karola Świderskiego z 76. minuty. Potem w stronę cieszących się z bramki Polaków poleciały z trybun różnorakie przedmioty, co spowodowało półgodzinne przerwanie spotkania. Po powrocie zawodników na boisko wynik nie uległ już zmianie.



W 9. minucie gry poważny błąd przed własnym polem karnym popełnił Grzegorz Krychowiak, który w prostej sytuacji dał sobie odebrać piłkę. Na jego szczęście Albańczycy spanikowali i nie zdołali wykorzystać swojej szansy do wyjścia na prowadzenie. Niecały kwadrans po pierwszym gwizdku wreszcie odgryźli się Polacy. Po wrzutce z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym przeciwnika odnalazł się Adam Buksa, lecz z najbliższej odległości posłał piłkę ponad poprzeczką. Wkrótce gospodarze wypracowali sobie okazję do oddania uderzenia sprzed pola karnego. Próba Keidiego Bare poszybowała jednak wysoko ponad celem. Spotkanie nie stało na wysokim poziomie pod względem sportowym, natomiast miało w sobie dużym ładunek emocjonalny. Na boisku niejednokrotnie dochodziło do starć pomiędzy piłkarzami. Na kilka minut przed przerwą na strzał z dystansu zdecydował się jeszcze Piotr Zieliński. Golkiper Albańczyk zachował się jednak pewnie i nie dał się zaskoczyć.



W drugiej połowie, podobnie jak w pierwszej, nie działo się wiele. Polacy byli co prawda stroną aktywniejszą, ale na niewiele się to zdawało. Po godzinie gry przewaga "biało-czerwonych" zarysowywała się jeszcze bardziej. W 72. minucie byli o krok od wyjścia na prowadzenie. Grzegorz Krychowiak wpadł z prawej strony w pole karne, jednak niepotrzebnie szukał dogrania do Roberta Lewandowskiego. Gdyby pokusił się o strzał, to Polacy zapewne cieszyliby się z prowadzenia. Pięć minut potem goście strzelili wreszcie gola! Cudowne dośrodkowanie z prawej strony od Mateusza Klicha, a wszystko świetnie zamknął Karol Świderski mocnym strzałem z woleja. Wielka radość Polaków spotkała się z wielką frustracją na trybunach. W stronę polskich zawodników poleciały różne przedmioty, a arbiter zdecydował się na przerwanie meczu na ponad pół godziny. Po powrocie zawodników na murawę wynik nie uległ już zmianie. Z Tirany "biało-czerwoni" wywieźli niezwykle ważne trzy punkty.



Albania 0-1 Polska

0-1 Świderski 76



Albania: 1. Etrit Berisha - 4. Elseid Hysaj, 18. Ardian Ismajli, 15. Marash Kumbulla, 5. Frédéric Veseli, 20. Lorenc Trashi (65, 3. Ermir Lenjani) - 21. Odise Roshi (78, 22. Nedim Bajrami), 19. Ylber Ramadani, 7. Keidi Bare (78, 9. Enis Çokaj), 11. Myrto Uzuni (58, 17. Armando Broja) - 10. Rey Manaj.



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 3. Paweł Dawidowicz, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek (90, 6. Michał Helik) - 7. Kamil Jóźwiak (71, 19. Przemysław Frankowski), 10. Grzegorz Krychowiak, 20. Piotr Zieliński, 16. Jakub Moder (46, 14. Mateusz Klich), 21. Tymoteusz Puchacz (90, 18. Bartosz Bereszyński) - 8. Adam Buksa (71, 11. Karol Świderski), 9. Robert Lewandowski.



żółte kartki: Ismajli, Hysaj, Ramadani - Buksa, Bednarek, Puchacz.



sędziował: Clément Turpin (Francja).