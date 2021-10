Zmarł Zbigniew Pacelt

Wczoraj wieczorem w szpitalu w Warszawie zmarł 70-letni Zbigniew Pacelt. Znakomity polski sportowiec od połowy lat 70-tych do roku 1980 był pięcioboistą Legii Warszawa, a następnie trenerem legijnej sekcji pięcioboju (1980-88). Później pracował w reprezentacji Polski w pięcioboju. Brał udział w igrzyskach olimpijskich w dwóch różnych dyscyplinach jako zawodnik, był też na IO trenerem, a także "działaczem" (pełniąc różne funkcje). Łącznie był obecny na 13. Igrzyskach Olimpijskich, wliczając w to zarówno letnie, jak i zimowe IO. Jako pięcioboista nowoczesny wywalczył tytuł wicemistrza Polski w 1975, dwukrotnie drużynowe Mistrzostwo Świata w 1977 i 1978, brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976. W pływaniu był mistrzem Polski, 12-krotnym rekordzistą Polski na basenie 25-metrowym i 18-krotnym na basenie 50-metrowym. Jako pływak brał udział w Mistrzostwach Europy w Barcelonie w 1970 oraz na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 i w Monachium w 1972.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.