Rugby

Nabór do kobiecej sekcji rugby

Poniedziałek, 11 października 2021 r. 16:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek, 15 października o godzinie 21:00 na bocznym boisku Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3 odbędzie się nabór do kobiecej drużyny rugby Legii Warszawa. Zapraszamy na trening naborowy wszystkie dziewczyny, które ukończyły 16 lat.



"Zależy nam na dziewczynach chcących się zaangażować i gotowych na treningi kilka razy w tygodniu! Chcemy stworzyć drużynę, która będzie walczyć i zwyciężać w Polsce i turniejach zagranicznych, a same zawodniczki będą chciały się rozwijać i walczyć o miejsce w reprezentacji Polski. Nie musisz obawiać się braku umiejętności, wszystkiego Cię nauczymy. Przynieś ze sobą strój sportowy, dobry humor i zapał do pracy. Zapraszamy wszystkie szukające wyzwań dziewczyny (od 16 lat). Treningi są darmowe" - informują rugbistki Legii.