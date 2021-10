Szydłowski trzeci w PP kl. Finn

W ostatni weekend w Nieporęcie odbyły się Mistrzostwa Warszawy w klasie Finn, w których trzecie miejsce zajął zawodnik Legii, Bartosz Szydłowski . Legionista poszczególne wyścigi kończył na miejscach (10), 4, 4, 4, 2, 2. Zawody były zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski w sezonie 2021, w których nasz zawodnik zajął również trzecie miejsce. Końcowa klasyfikacja Pucharu Polski w klasie Finn 2021: 1. Łukasz Lesiński 283,5 pkt. 2. Krzysztof Stromski 258,8 pkt. 3. Bartosz Szydłowski 250,6 pkt. 4. Jakub Micewski 247,8 5. Lucjan Bladowski 244,9 6. Juliusz Reichelt 244,2 8. Artur Siwik 244,0 9. Łukasz Kielnar 236,0 10. Beniamin Kobierski 235,2

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.