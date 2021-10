Kibice Legii na Paradzie Pułaskiego

Wtorek, 5 października 2021 r. 16:53 Legia Fan Club New York

Jak co roku w pierwszą niedzielę października na najsławniejszej ulicy świata, czyli nowojorskiej Piątej Alei odbyła się Parada Pułaskiego, w której wzięły udział organizacje i związki polonijne. Parada odbywała się po raz 84. i wzięli w niej dział liczny fanklub Legii Warszawa z Nowego Jorku, grupa kibiców z Chicago i Andrzej Fonfara. Poniżej prezentujemy relację i zdjęcia otrzymane od nowojorskiego fanklubu:



Fotoreportaż z 84. Parady Pułaskiego - 24 zdjęcia



Parada Pułaskiego w tym roku była dla nas wyjątkowa i wszyscy czekaliśmy na nią z niecierpliwoscią, tym bardziej, że zeszłoroczna się nie odbyła ze względu na COVID, a i tegoroczna prawie do końca stała pod znakiem zapytania.



84 Parada Pułaskiego była trzecią, w której wzięliśmy udział. Udało nam się zaprosić gościa honorowego, znanego na całym świecie jednego z nas, kibica Legii - Andrzeja Fonfarę. Dzień przed paradą zorganizowaliśmy spotkanie dla kibiców Legii w pubie gdzie każdy z nas mógł poznać i porozmawiać z Andrzejem, zrobić pamiątkowe zdjęcie i wziąć autograf. Rozmowom i śpiewom nie było końca...



W tym roku oprócz Andrzeja Fonfary, dołączyła do nas liczna grupa kibiców Legii z Chicago - Legion 16. Około godziny 4 popołudniu dumnie weszliśmy na 5 Aleję. Naszą grupę prowadzili najmłodsi kibice, w których rękach dumnie powiewały flagi Legii. Zaraz za nimi szedł nasz gość specjalny Andrzej Fonfara. Całą drogę w rytm bębna śpiewaliśmy legijne piosenki, a nad głowami powiewały flagi Legii i Polski. Wspaniale także prezentowała się nowa 5-metrowa flaga naszego nowojorskiego fanklubu oraz okazała flaga Chicago w barwach narodowych. Pod główną trybuną bawiliśmy się w rytm "małego walczyka" i głośnym "Ceeee..." zaznaczyliśmy naszą obecność. Dodatkowo przygotowaliśmy specjalnie na tą okazje koszulki z logo fanklubu NY. Naszą grupę zamykał samochód oczywiście w polskich i legijnych barwach, z którego głośników rozbrzmiewał "Sen o Warszawie". Przemarsz 5 Aleją trwał około 30 min. Na koniec odśpiewaliśmy hymn Polski.



Kolejny raz czuliśmy dumę rozpierającą nasze serc,a że możemy reprezentować nasz klub i pokazać naszą siłę i miłość do naszej drużyny! Co roku nasz fanklub rośnie w siłę. Dołączają do nas kolejni legioniści. Jest to dla nas okazja żeby pokazać nasza miłość i oddanie Legii nawet po za granicami Polski.



Po skończonej paradzie udaliśmy się wszyscy na przygotowaną specjalnie na ta okazję imprezę.



Wielkie podziękowania dla Andrzeja i chłopaków z ekipy Legion 16 za przybycie. Wielki szacun i do zobaczenia za rok!!!



Legia Fan Club New York



Fotoreportaż z 84. Parady Pułaskiego - 24 zdjęcia



Przemarsz kibiców Legii od 2:54:00