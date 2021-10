Skibicki i Kastrati nie pojechali na kadrę

Legia Warszawa poinformowała, że Kacper Skibicki i Lirim Kastrati nie pojechali na zgrupowania reprezentacji narodowych z powodów zdrowotnych. Skibicki otrzymał powołanie do reprezentacji U-20 na mecze Elite League z Niemcami i Norwegią. Z kolei Kastrati miał szansę wystąpić w barwach Kosowa w spotkaniach eliminacji mistrzostw świata 2022 ze Szwecją i Gruzją. Wcześniej z udziału w zgrupowaniu Szwecji zrezygnował Mattias Johansson.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

AAA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do Legion: racja,odpoczywaj Skibicki kopaczu w innym klubie nie w Legii Warszawa. odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.194.12 Skibicki to przecież zmęczony, wiadomo, niech odpoczywa. Oby do końca sezonu a potem niech już odpoczywa gdzie indziej, nie w Legii. odpowiedz

Strogow - 4 godziny temu, *.chello.pl Skibicki rezerwy to dla niego i tak awans odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl Zbliża się mecz prawdy z Amica to szpital widzę się robi kontuzje łapią jeden za drugim itd przecież to się źle skończy wszyskto. odpowiedz

Marcin - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Skibicki do fryzjera ! ogól tą szope wreszcie bo jak jakiś kujon ze szkoły wyglądasz. Może to pomoże w odpowiedniej grze. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Marcin : On niech na masie trochę przybierze bo na razie to ledwo na 40 kg wygląda. Nie można grać w dorosłej zawodowej piłce będąc lekkim jak piórko. Jak sobie nasi "specjaliści" od przygotowania fizycznego nie radzą to ja mu dietę bez problemu ułożę! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.171.109 @L: Jakos Szymanski gra bedac jeszcze chudszym. odpowiedz

obiektyw - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Marcin : Zebrało się grono ekspertów, jeden mądrzejszy od drugiego... odpowiedz

Tomek - 6 godzin temu, *.113.189 Można powiedzieć, że poświęcają się dla klubu :) Skibicki to chyba musi znowu odpocząć, bo już zmęczony jest sezonem i swoją intensywną grą odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.