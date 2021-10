Siatkówka

W sobotę siatkarze Legii podejmują Avię

Piątek, 8 października 2021 r. 11:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę siatkarze Legii rozegrają drugie domowe spotkanie w sezonie 2021/22 i będą walczyć o pierwszą wygraną w obecnych rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Legioniści o godzinie 17:00 podejmować będą zespół Avii Świdnik w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie.



Bilety wstępu kosztują 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne) i będą do kupienia przed meczem przy wejściu do hali.



Siatkarska Legia w dwóch rozegranych meczach wywalczyła punkt. Po porażce 0-3 na własnym parkiecie z MKS-em Będzin, w ostatni weekend nasz zespół przegrał w Częstochowie z miejscowym Norwidem 2-3, prowadząc jeszcze do połowy tie-breaka. Avia sezon rozpoczęła doskonale, od trzech wygranych i ośmiu punktów. Najbliższy rywal Legii pokonał na własnym parkiecie Zaksę Strzelce Opolskie 3-2, następnie zwyciężył na wyjeździe Olimpię Sulęcin (3-1) oraz rozbił 3-0 Krispol Września, wygrywając drugiego i trzeciego seta odpowiednio do 15 i 19.



W przedsezonowym sparingu, rozegranym w ostatni weekend sierpnia, w ramach Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii, świdniczanie pokonali Legię 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). Wierzymy, że w sobotę to podopieczni Mateusza Mielnika będą górą. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny.



Termin meczu: 9 października (sobota), g. 17:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)