Z Pogonią 31 października

Środa, 6 października 2021 r. 12:19 Woytek

Ekstraklasa ustaliła terminy spotkań 13 kolejki. Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w niedzielę, 31 października o godzinie 17:30 i będzie transmitowany przez TVP Sport.



17.10.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

21.10.2021 (CZ) 21:00 SSC Napoli - Legia Warszawa

24.10.2021 (ND) 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa

26.10.-28.10.2021 Świt Skolwin - Legia Warszawa

31.10.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

04.11.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - SSC Napoli

07.11.2021 (ND) Legia Warszawa - Stal Mielec



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Ligi Europy

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.