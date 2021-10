Trening w jedenastu

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.plus.pl

Proszę mnie uświadomić,czy ktoś z Was zauważył jakiś trening strzelecki ,wykonywanie rzutów wolnych?.Jak widać do wykonywania rzutów wolnych tylko Mladanowić tragedia,miał być super Josua.Gracze ofensywni coraz gorzej,brak człowieka do rozegrania,o obronie nie wspominając całkowite dno.Popatrzcie na grę innych zespołów ,od początku wysoki presing 1 -3 zawodników naciska Legioniści powrót do 16 m i faul na przeciwniku.Brak szybkiego wprowadzenia piłki przez bramkarzy,gdyby wprowadzili Michniewicz załatwił by ławkę rezerwowych,popsuty plan taktyczny.Jednym słowem żle to wygląda od czasu czesia wszystkie wyniki niskie,gdyż jak się nie oddaje strzałów na bramkę ,to tak to wygląda .Ile spotkań było jak Legia do przerwy nie oddała żadnego strzału ,nie wspomnę o celnym.6 trenerów żaden od napastników.



