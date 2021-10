III liga: Legia II Warszawa 6-2 Błonianka Błonie

W meczu 12. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 6-2 z Błonianką Błonie. W zespole Wojskowych zagrało czterech zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny. Podopieczni Marka Gołębiewskiego objęli prowadzenie już w 4. minucie za sprawą Dawida Dzięgielwskiego, który trafił do siatki z pola karnego. Siedem minut później na 2-0 po indywidualnej akcji lewą stroną i strzale pod poprzeczkę podwyższył Kacper Kostorz. Nie minęły kolejne 2 minuty a legioniści trafili po raz trzeci. Dzięgielewski przejął piłkę na połowie rywala, minął bramkarza i wpakował ją do pustej bramki. Rywale odpowiedzieli bramką Marcina Szymczaka w 21. minucie. W 70. minucie prostopadłą piłkę z prawej storny osłał Tomasz Nawotka. Przejął ją Kacper Kostorz, popędził na bramkę i wykorzystał szansę sam na sam z bramkarzem. Trzy minuty później z błedu obrońcy gości skorzystał Tomasz Nawotka, przejął pilkę w okolicach 16 metr i pewnym strzałem podwyższył na 5-1. W 76. przepięknego gola strzelił wprowadzony chwilę wcześniej Wiktor Kamiński, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzył z powietrza piętką i przelobował golkipera Błonianki. Kolejny ligowy mecz Legia II rozegra już a najbliższą środę, na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii Białystok. Legia II Warszawa 6-2 (3-1) Błonianka Błonie 1-0 - 4' Dawid Dzięgielewski 2-0 - 11' Kacper Kostorz 3-0 - 13' Dawid Dzięgielewski 3-1 - 21' Marcin Szymczak 4-1- 70' Kacper Kostorz 5-1 - 73' Tomasz Nawotka 6-1 - 76' Wiktor Kamiński 6-2 - 91' Jan Krawczyk Legia II: 1. Maciej Kikolski – 2. Lindsay Rose (74' 26. Jehor Macenko), 3. Inaki Astiz, 5. Bartłomiej Widejko – 11. Tomasz Nawotka, 18. Karol Noiszewski, 4. Bartłomiej Ciepiela (74' 24. Wiktor Kamiński), 6. Yuri Ribeiro – 15. Rui Gomes (60' 8. Patryk Pierzak), 7. Dawid Dzięgielewski (74' 9. Arkadiusz Ciach), 22. Kacper Kostorz żółte kartki: Rose, Widejko (Legia II) - Szymczak (Błonianka)

yyy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bartek widejko to nie jest przypadkiem bartosz? odpowiedz

kami(L)PRAGA - 3 godziny temu, *.vectranet.pl kazdy mecz powinien wygladac tak jak pierwsze 15 min mimo ze bramki z niczego a strzaly powinny byc wybronione jakis rykoszet i dwa strzaly w bramkarza kiepska gra na jeszcze gorszym przeciwniku oby sie nie cieszyli bo nie maja z czego słaby poziom rezerw !!! slaby trener odpowiedz

