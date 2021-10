III liga: Jagiellonia II Białystok 2-2 Legia II Warszawa

Środa, 13 października 2021 r. 17:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok 2-2. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Bartosza Widejki. Wyrównującą bramkę zdobył z rzutu karnego Bartosz Wiktoruk, a ponowne prowadzenie Legii dał Dawid Dzięgielewski. Wynik ustalił pod koniec spotkania Jakub Orpik.



Pierwsza połowa spotkania nie była zbyt ciekawa. Obie drużyny stworzyły niewiele sytuacji podbramkowych, a gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. W 21. minucie strzałem zza pola karnego z lewej strony Bartosz Widejko umieścił piłkę w bramce i był to jeden z nielicznych ciekawych momentów, które mogliśmy obserwować przez 45 minut.



Po przerwie Jagiellonia szybko zdobyła wyrównującego gola po skutecznie egzekwowanym rzucie karnym. Na odpowiedź Legii nie trzeba było długo czekać. Dawid Dzięgielewski otrzymał dobre podanie i strzałem głową skierował piłkę do siatki. Wynik ustalił w 85. minucie Jakub Orpik.



III liga: Jagiellonia II Warszawa 2-2 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 21' - Bartosz Widejko

1-1 55' - Bartosz Wiktoruk (k)

1-2 58' - Dawid Dzięgielewski

2-2 85' - Jakub Orpik



Jagiellonia II: Abramowicz, Głowicki, Dyszy, Majsterek, Płoszkiewicz, Bitok, Orpik, Bayer, Wiktoruk, Kostal, Karpiński



Legia II: Kikolski – Macenko, Astiz, Konik – Nawotka, Noiszewski, Ciepiela, Widejko – Rui Gomes, Dzięgielewski, Skwierczyński



żółte kartki: Bayer, Orpik, Karpiński, Jarmołowicz - Macenko, Astiz, Dzięgielewski, Kwiatkowski



