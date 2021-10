Siatkówka

KPS Siedlce 3-2 Legia Warszawa

Czwartek, 14 października 2021 r. 23:02 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki I ligi siatkówki Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z KPS Siedlce 2-3. Wyniki setów: 24-26, 25-22, 25-16, 14-25, 15-9. Kolejne spotkanie podopieczni Mateusza Mielnika rozegrają w piątek, 22 października o godzinie 19:00 w Warszawie w hali OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A.



Pierwszy set był wyrównany od początku do końca. Żaden z zespołów nie potrafił wywalczyć znaczącej przewagi. Dopiero w końcówce legioniści przegrywali 21-24, ale te ostatnie minuty zagrali świetnie i zdołali wyrównać stan seta na 24-24, a następnie zdobyć 2 punkty dające zwycięstwo. Druga partia również rozpoczęła się od gry punkt za punkt. Przy stanie 9-8 dla Siedlec sędzia popełniła błąd, przyznając rywalom punkt za rzekome dotknięcie siatki przez legionistę, potem jeszcze rywale zdobyli punkt i na tablicy widniał wynik 11-8. Legia walczyła, niestety końcówka należała do gospodarzy, którzy prowadzili 24-20, by ostatecznie wygrać 25-22.



Trzeci set rozpoczął się podobnie jak poprzednie, ale z biegiem czasu gospodarze grali lepiej, by prowadzić 11-7. Przy tym stanie doszło do awarii siatki, sędziowie dokonali pomiarów i nastąpiła kilkuminutowa przerwa w grze. Nie pomogło to niestety legionistom, którzy przegrywali już 10-15, a następnie 11-18. Niestety, przy stanie 20-13 wszystko wydawało się już rozstrzygnięte. Tak też się stało, bo Legia zupełnie nie mogła się pozbierać i ostatecznie przegrali 16-25.



Legia dobrze rozpoczęła czwartą partię, szybko uzyskując przewagę 3-0. Przy stanie 3-7 ponownie trzeba było poprawić naciąg siatki, co nieco wybiło z rytmu legionistów, ale nie na długo, bo szybko ponownie osiągnęli 4-punktową przewagę. Goście grali nieźle, prowadzili już 15-9, a następnie 13-19 i konsekwentnie zdobywali kolejne punkty. Set zakończył się wynikiem 14-25.



Do wyłonienia zwycięzcy konieczny był tie-break. Jako pierwsi w ostatniej partii zdobyli punkty gospodarze, którzy prowadzili 3-1, ale świetnym atakiem legioniści zmniejszyli straty. Przy stanie 5-2 o czas poprosił trener Legii. Pomogło - legioniści doprowadzili do wyniku 5-4. Niestety, w dalszej części partii nie było już tak dobrze i Legia przegrała 2-3. Gospodarze zakończyli mecz asem serwisowym.





I liga: KPS Siedlce 3-2 Legia Warszawa

Sety: 24-26, 25-22, 25-16, 14-25, 15-9



Legia: 1. Patryk Akala, 3. Karol Rewiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień, 18. Bartosz Tomczak (L)

Rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 6. Tomasz Obuchowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara



KPS Siedlce: 1. Filip Frankowski, 3. Radosław Nowak, 6. Adam Lorenc, 7. Damian Dobosz, 15. Mariusz Magnuszewski, 84. Bartosz Michalak, 16. Patryk Waloch (L)

Rezerwa: 2. Mateusz Borkowski, 4. Adrian Markiewicz, 8. Dawid Pawlun, 9. Piotr Truszkowski, 10. Michał Gołębiowski, 11. Adrian Potera, 13. Mateusz Jóźwik



Punkty:

Siedlce:

Filip Frankowski - 22

Mateusz Borkowski - 1

Radosław Nowak - 7

Adrian Markiewicz - 1

Adam Lorenc - 24

Damian Dobosz - 10

Dawid Pawlun - 1

Piotr Truszkowski - 0

Michał Gołębiowski - 1

Adrian Potera (L) - 0

Mateusz Jóźwik - 1

Mariusz Magnuszewski - 7

Patryk Waloch (L) - 0

Bartosz Michalak - 6



Legia:

Patryk Akala - 7

Kamil Leliwa - 1

Karol Rawiak - 15

Maciej Stępień - 6

Arkadiusz Żakieta - 25

Tomasz Obuchowicz - 0

Kacper Bobrowski - 0

Piotr Szlęzak - 1

Wojciech Sumara (L) - 0

Mariusz Godlewski - 0

Jakub Abramowicz - 10

Bartosz Stępień - 10

Bartosz Tomczak (L) - 0



