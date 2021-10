Świt Skolwin chce dostawić trybuny na mecz z Legią

Czwartek, 7 października 2021 r. 14:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com / 24Kurier.pl

Spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy III-ligowym Świtem Skolwin Szczecin i Legią Warszawa rozegrane zostanie w środę, 27 października o godzinie 15:00 na szczecińskim stadionie przy ulicy Słonecznej. Bezpośrednią transmisję ze spotkania ma przeprowadzić Polsat Sport.



W Szczecinie planowane są prace, mające na celu zwiększenie pojemności obiektu (jednego z najgorszych w III lidze), który obecnie posiada mocno wysłużoną trybunę, a widzów wpuszcza na swoje spotkania bezpłatnie (imprezy niemasowe). Na mecz z Legią, w Grodzie Gryfa planują dostawienie trybun przenośnych, co pozwoliłoby na obejrzenie spotkania przez ok. 2 tysiące kibiców. To nie jedyne prace, jakie w najbliższych dniach czekają szczecinian.



Konieczna jest bowiem wymiana murawy w polach karnych na boisku głównym, jak i wymiana murawy na boisku treningowym, na którym Świt jest zobowiązany zapewnić piłkarzom Legii trening we wtorek wieczorem. Lista prac jest znacznie dłuższa. Jak informuje 24Kurier - potrzebna jest wymiana siatki oraz naprawa konstrukcji na piłkochwytach na boisku treningowym, zakup nowych mebli do szatni gości, naprawa trybun, odmalowanie bram awaryjnych, montaż furtki wejściowej dla zawodników oraz utworzenie punktu depozytowego i kasy biletowej (na III-ligowe zawody wstęp jest na Skolwinie bezpłatny, a kibice otrzymują jeszcze darmowe pieczone kiełbaski).



Na wszystkie te prace szczecinianie mają niespełna trzy tygodnie.