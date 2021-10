Komentarze (14)

C-325 - 55 sekund temu, *.tpnet.pl Wszystko czego dziś chcę , pamiętaj o tym : dla Legii grać i bronić shoty (strzały przeciwników) . To ziom , swój chłop ( L ) . odpowiedz

em - 38 minut temu, *.t-ipconnect.de bierzesz piłkarzy z III ligi, będziesz grał jak III-ligowiec

odpowiedz

Borubar - 40 minut temu, *.chello.pl Kazdy bedzie lepszy od ruskiego miszy odpowiedz

Legionista80 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jest Chudy do wzięcia....doświadczony stabilny, odważny....to kolejnego małolata biora!!!!!??? Darku zwolnij siebie-z funkcji prezesa albo zakontraktuj bramkarza odpowiedz

Lebaid - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na prawdę trzeba testować gościa, który prawie cały czas w okolicach Warszawy?! odpowiedz

BieLany - 4 godziny temu, *.inetia.pl Koń trojański odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl Co kto???? Naprawdę nie stać Klubu na sprowadzenie doświadczonego bramkarza nawet na roczny kontrakt, wielu doświadczonych zawodników szuka klubów. To jakiś z całym szacunkiem kolejny ręcznik... odpowiedz

Krytyk wartościujacy - 4 godziny temu, *.plus.pl @Syn Trenera : piszesz z całym szacunkiem po czym obrażasz kogoś???? hipokryzja i ignorancja w czystej postaci ???????? odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Syn Trenera : Sam jesteś ręcznik. Po zdjęciu oceniasz czy co? Przecież nigdy nie widziałeś jak broni. odpowiedz

Dnodna - 4 godziny temu, *.. @Syn Trenera :



Weź rozbieg i w ścianę odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Syn Trenera : myślę że stać ale ale by trzeba wydać parę złotych a tak to idxiemy długo falowa druga bierzemy szrot zadarno a kasa zostaje na koncie miłościwie nam panującego golodupca Liczka odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Cyniek : Boże litościwy! Nie wiedziałem, że można walnąć tyle byków w jednym zdaniu... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @L: Ciekaw co napiszesz jak ze trzy babole puści w pierwszym meczy, ten człowiek nigdy nie bronił wyżej niż na 4 poziomie rozgrywkowym, ni chyba , że to transfer do rezerw :) odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Syn Trenera : Podobno - Nazwisko w kraju pochodzenia:

Sergio Germán Romero

Data urodzenia:

22 lut 1987

Miejsce urodzenia:

Bernardo de Irigoyen Argentyna

Wiek:

34

Wzrost:

1,92 m

Narodowość:

Argentyna Argentyna

Włochy Włochy

Pozycja:

Bramkarz

Noga:

prawonożny

Menadżerowie:

ICM Stellar Sports

Obecny klub:

Bez klubu Bez klubu odpowiedz

