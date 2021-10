Trening

Mocny czwartek. Kastrati jednak na zgrupowaniu

Czwartek, 7 października 2021 r. 19:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek piłkarze Legii trenowali dwukrotnie. Pierwsze zajęcia to praca nad siłą i wytrzymałością. Po rozgrzewce w hali zawodnicy przenieśli się do siłowni, gdzie pokonywali kolejne stacje przygotowane przez Zbigniewa Jastrzębskiego i Radosława Gwiazdę. Trzecia część treningu odbyła się na boisku i polegała na pracy nad wytrzymałością. Przez kilkadziesiąt minut zawodnicy biegali w różnym tempie. Na zgrupowanie reprezentacji Kosowa wyjechał Lirim Kastrati, który po ostatnim meczu przechodził badania lekarskie i miał opuścić mecze w kadrze, ale sytuacja uległa zmianie.



Fotoreportaż z dwóch treningów - 42 zdjęcia Janusza Partyki (legia.com) i Woytka



- To jeden z niewielu dni, w których mogliśmy popracować bardzo mocno i zawodnicy na pewno to odczują. Jutro będą lżejsze zajęcia - powiedział Czesław Michniewicz.



Popołudniowy trening rozpoczął się o godzinie 15:30 i wzięli w nim udział Tomas Pekhart, Kasper Skibicki i Yuri Ribeiro, których zabrakło w środę. Głównym elementem były interwałowe gierki dwóch ośmioosobowych drużyn. W jednej gierce zawodnicy rywalizowali 4 na 4, a druga czwórka uczestniczyła w grze zza linii wyznaczających pole gry, mogąc dogrywać piłkę w boisko. Po dużej serii gier, w której padło w sumie ponad 40 bramek, lepsi okazali się żółci w składzie: Luquinhas, Rafael Lopes, Slisz, Rose, Ciepiela, Ribeiro, Skibicki, Kostorz

Skład fioletowych wyglądał następująco: Niski, Pierzak, Kamiński, Skwierczyński, Josue, Pekhart, Wieteska, Andre Martins.



Składy uzupełniali w bramce trzej golkiperzy: Maciej Kikolski, Jakub Kowynia i Jakub Trojanowski, który przebywa na testach w stołecznym klubie..



Po południu w treningu nie uczestniczyli Mateusz Hołownia i Artur Jędrzejczyk. Piątkowe zajęcia zostały zaplanowane na godzinę 11.