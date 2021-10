Termin meczu ze Świtem Skolwin

Ustalono dokładny termin meczu 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Świtem Skolwin i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 października o godzinie 14:30 i będzie transmitowane na antenie Polsat Sport. Najbliższe mecze Legii: 17.10.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań 21.10.2021 (CZ) 21:00 SSC Napoli - Legia Warszawa 24.10.2021 (ND) 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa 28.10.2021 (CZ) 14:30 Świt Skolwin - Legia Warszawa 31.10.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 04.11.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - SSC Napoli 07.11.2021 (ND) Legia Warszawa - Stal Mielec Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Europy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

xyz - 44 minuty temu, *.chello.pl Wcale mnie nie zdziwi jak z tym Świtem będzie kompromitacja pokroju tej ze Stalą Sanok sprzed lat. Dla nich to mecz życia, a my mamy masakryczny terminarz i na pewno zagramy głęboką rezerwą. Choć liga, jeśli jeszcze przerypiemy z pyrami, to raczej wydaje się już spisana na straty w tym sezonie i Czesio powinien postawić chociaż właśnie na PP i to krajowe trofeum, zwłaszcza że na Narodowym też już nas parę dobrych lat nie było. odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.net.pl Jak patrze po terminarzu to mamy przekichane. z Każda z tych drużyn (Lech, Piast, Pogoń) możemy i pewno stracimy punkty :( Coś czuje ze w tym sezonie na MP nie ma szans. Obym się mylił. odpowiedz

majkel1916@interia.pl - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Wybiera się ktoś z Wawy? Może jakieś miejsce w furze, albo wspólna podróż PKP? Pozdr odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 14:30, ja pierdykam... Walnijcie od razu o 9... odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ja: Kolego, tam nie ma światła, więc mecz musi być w biały dzień. odpowiedz

Dudek - 29 minut temu, *.105.238 @Ja: nie zesraj sie odpowiedz

