Pakiety na mecze Legii w FIBA Europe Cup

Koszykarska Legia już w najbliższą środę, od wyjazdowego meczu w Oradei, rozpocznie rywalizację w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Pierwszy mecz europejskich pucharów na Bemowie legioniści rozegrają tydzień później - 20 października z węgierskim Szolnoki Olaybanyasz. Już dziś można kupić pakiet na wszystkie trzy domowe spotkania Legii w fazie grupowej tych rozgrywek (od 50 do 100 złotych). W sprzedaży pojawiły się również koszulki meczowe z obecnego sezonu - zarówno wzór w jakim Legia występuje w Energa Basket Lidze, jak i ten, w których zobaczymy nasz zespół w spotkaniach FIBA Europe Cup. Koszulkę wraz z pakietem meczowym można kupić już za 199 złotych! Ceny pakietów europejskich: Kategoria Zielona: ulgowy – 35,00 zł/normalny – 50,00 zł (sektory B,C,D,F,G,H) Kategoria Biała: ulgowy – 50,00 zł/normalny – 70,00 zł (sektor E) Kategoria Czerwona: ulgowy – 70,00 zł/normalny – 100,00 zł (sektor E) Pakiet VIP: 240 zł Ceny pakietów europejskich wraz z repliką koszulki meczowej: Kategoria Zielona: ulgowy – 184,00 zł/normalny – 199,00 zł (sektory B,C,D,F,G,H) Kategoria Biała: ulgowy – 199,00 zł/normalny – 219,00 zł (sektor E) Kategoria Czerwona: ulgowy – 219,00 zł/normalny – 249,00 zł (sektor E) Karnet VIP: 389 zł Do wyboru są cztery rodzaje koszulek: Koszulki ligowe: - koszulka bez personalizacji (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL) - koszulka Łukasza Koszarka (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL) Koszulki europejskie: - koszulka bez personalizacji (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL) - koszulka Łukasza Koszarka (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL) Zakupione tą droga koszulki odbierzecie w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie przy okazji naszych meczów rozgrywanych w tym obiekcie (zarówno przy okazji meczów ligowych jak i pucharowych). Zakupu pakietu można dokonać TUTAJ .

