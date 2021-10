15-17.10: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Ł3 możemy spodziewać się kompletu publiczności i pełnego sektora gości. Liczymy, że nasz doping poniesie piłkarzy Legii do wygranej w rywalizacji z Lechem. Dzień wcześniej w LTC mecz ligowy ze Świtem NDM rozegrają nasze rezerwy. W piątek z kolei zachęcamy do wspierania Olimpii Elbląg, która grać będzie w pobliskim Pruszkowie. Futsaliści Legii w sobotę udadzą się do Lubawy na ekstraklasowy mecz z miejscowym Constractem - transmisja w nSport+.



Rozkład jazdy:

15.10 g. 18:00 Znicz Pruszków - Olimpia Elbląg

15.10 g. 20:00 Helmond Sport - FC Den Haag

16.10 g. 11:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [LTC 8]

16.10 g. 12:00 Construct Lubawa - Legia Warszawa [futsal, nSport+]

16.10 g. 13:00 Budowlani Łódź - Legia Warszawa [rugby]

16.10 g. 16:00 Legia Ladies - FUKS Pułtusk [ul. Łazienkowska 3]

16.10 g. 18:00 MUKS Piaseczno - Legia II Warszawa [kosz, ul. Szkolna 14]

16.10 g. 18:00 Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec

17.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

17.10 g. 19:00 Skra 1921 Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42]

18.10 g. 20:30 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom



Młodzież:

15.10 g. 18:00 Legia U16 - Ząbkovia Ząbki 06 [LTC 6]

16.10 g. 10:00 Wichaer II Kobyłka 13 - Legia LSS U9 [Kobyłka, ul. Napoleona 2]

16.10 g. 10:00 Delta Warszawa 08 - Legia LSS 08 U14 [ul. Jeziorna 2]

16.10 g. 10:30 UKS Wilanowskie Wilki 14 - Legia LSS U8B [ul. Adama Worobczuka 8]

16.10 g. 11:00 Gwardia Warszawa 13 - Legia LSS U8A [ul. Chełmska 23]

16.10 g. 13:00 Legia LSS U13 - MKS Piaseczno 09 [ul. Łazienkowska 3]

16.10 g. 13:00 Legia U17 - Stomil Olsztyn 05 [CLJ U17][LTC 5]

16.10 g. 14:00 Legia U15 - ŁKS Łódź 07 [CLJ U15][LTC 7]

16.10 g. 15:00 UKS Varsovia II 11 - Legia U11 [ul. Międzyparkowa 4]

16.10 g. 16:00 Legia U14 - Viktoria Berlin 08 [LTC 7]

16.10 g. 16:30 UWKS Legia 03 - Znicz Pruszków 03 [ul. Marymoncka 42]

16.10 g. 18:00 Legia U10 - Józefovia Józefów 12 [ul. Łazienkowska 3]

17.10 g. 11:00 Legia U18 - Śląsk Wrocław 03/4 [CLJ U18][LTC 8]

17.10 g. 11:45 Football Talents 11 - Legia LSS U11B [ul. Lokajskiego 3]

17.10 g. 12:45 Delta Warszawa 09 - Legia U13 [ul. Jeziorna 2]

17.10 g. 13:00 Legia Warszawa U-13 - Polonia Warszawa U-13 [kosz, ul. Narbutta 14]

17.10 g. 13:30 Znicz Pruszków 10 - Legia U12 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]