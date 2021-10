20-21.10: Rozkład jazdy

Środa, 20 października 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dziś na Bemowie koszykarze Legii rozegrają drugie spotkanie fazy grupowej FIBA Europe Cup - o godzinie 19:00 nasz zespół podejmować będzie węgierski Szolnoki Olajbanyasz. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl oraz na półtorej godziny przed rozpoczęciem meczu przy wejściu do hali przy Obrońców Tobruku. Zapraszamy! W czwartek nasi piłkarze w grupie Ligi Europy zagrają w Neapolu, niestety bez naszego udziału, bowiem Włosi zapowiedzieli, że nie wpuszczą na stadion przyjezdnych. Transmisja tego meczu na platformie Viaplay.



Mecz można również obejrzeć na stadionie Legii w strefie Silver - wstęp kosztuje 15 zł (karneciarze) i 30 zł (pozostali), a w cenie jest piwo lub woda i hot-dog.



Aleksandra Niewiadomska z Legia Fight Club rozpoczyna rywalizację na kick-bokserskich mistrzostwach Świata seniorów we włoskim Lido di Jesolo. Legionistka w 1/8 finału kat. -60kg w formule K-1 zmierzy się z Finką, Katjią Poyhonen.



Rozkład jazdy:

20.10 g. 19:00 Legia Warszawa - Szolnoki Olajbanyasz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

21.10 g. 19:00 Legia II Warszawa - Trójka Żyrardów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

21.10 g. 21:00 SSC Napoli - Legia Warszawa