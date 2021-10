Futsal

Zapowiedź meczu z Rekordem Bielsko-Biała

Poniedziałek, 11 października 2021 r. 14:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

Futsaliści Legii doskonale zaczęli sezon 2021/22, w którym występują jako beniaminek. Legioniści w najbliższy wtorek zmierzą się z inną niepokonaną dotąd drużyną – aktualnym mistrzem kraju, który będzie zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem w Legii dość krótkiej jak na razie przygodzie ze Futsal Ekstraklasą. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie nSport+, początek o godzinie 18:00.



Futsalowy klub z Bielska-Białej założony został w 1994 roku jako BTS Beskidzkie Towarzystwo Sportowe) Lipnik. Od maja 2000. roku do nazwy klubu dodany został człon “Rekord”. W XXI wieku drużyna BTS-u występowała zarówno w I, jak i drugiej lidze (sezony 2006/07 i kolejny), a następnie po awansie do I ligi (po barażach) w sezonie 2007/08, bielszczanie wygrali rozgrywki I ligi w roku kolejnym i od sezonu 2009/10 nieprzerwanie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespół BTS-u po raz pierwszy medal mistrzostw Polski zdobył w sezonie 1995/96. Na kolejne przyszło kibicom w Bielsku czekać do roku 2011, kiedy ponownie zajęli drugie miejsce w kraju. Pierwszy tytuł mistrzowski bielszczanie zdobyli w sezonie 2013/14, a rok wcześniej wywalczyli również Puchar i Superpuchar Polski. Do dzisiaj Rekord może pochwalić się aż sześcioma tytułami mistrza Polski – te zdobywali w roku 2014 oraz… od roku 2017 do 2021 bez przerwy.



Dorobek medalowy najlepiej pokazuje siłę najbliższego przeciwnika Legii. W obecnym sezonie Rekord wygrał wszystkich pięć meczów, w niemal każdym spotkaniu aplikując rywalom po 6 i więcej bramek. Skromniej wygrali tylko raz – w Lęborku 4-2 z miejscowym LSSS-em. Z innym zespołem ze stolicy, Rekord zwyciężył niedawno 6-2, a AZS UG pokonał 10-3. Klub z Bielska-Białej prowadzony jest przez zagraniczny sztab szkoleniowy – Hiszpana, Jesúsa Chus López Garcíę, któremu pomaga Andrea Bucciol.



W kadrze meczowej najbliższego rywala Legii znajduje się trzech obcokrajowców oraz liczne grono reprezentantów Polski. Wśród stranierich są Brazylijczyk Matheus Ribeiro Ferreira, Portugalczyk Pedro Pereira oraz Serb, Stefan Rakić. Najlepszym strzelcem zespołu jest Artur Popławski, strzelec dziewięciu bramek. 33-letni zawodnik urodzony w Sosnowcu, od kilku lat występuje w Rekordzie, gdzie trafił z Clearexu Chorzów. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt występów w futsalowej reprezentacji Polski.



W obecnym sezonie aż dziesięciu graczy Rekordu wpisywało się na listę strzelców, co najlepiej pokazuje możliwości tej drużyny, która strzela średnio 7 bramek na mecz. Oprócz Popławskiego, najskuteczniejsi w zespole BTS-u są Sebastian Leszczak (6 goli) oraz Michał Marek (5 bramek).



Spotkanie Rekordu z Legią rozegrane zostanie w najbliższy wtorek, 12 października o godzinie 18:00 w hali Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Rekord, przy ulicy Startowej 13. Transmisja w nSport+.



REKORD BIELSKO-BIAŁA

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 5-0-0

Bilans u siebie: 2-0-0

Bramki zdobyte/bramki stracone: 35:12



Skład: Bartłomiej Nawrat, Krzysztof Iwanek, Pawel Mura (bramkarze), Artur Popławski, Dawid Tutaj, Kamil Surmiak, Łukasz Biel, Mateusz Kosowski, Matheus Ferreira, Michał Kubik, Michał Marek, Mikołaj Zastawnik, Paweł Budniak, Pedro Pereira, Sebastian Leszczak, Stefan Rakić.

trener: Jesús Chus López García, as. Andrea Bucciol



Ostatnie wyniki: FC Toruń (d, 7:4), Red Devils Chojnice (w, 1:8), AZS UW Wilanów (d, 6:2), AZS UG Gdańsk (w, 3:10), LSSS Lębork (w, 2:4).



Strzelcy bramek: Artur Popławski 9, Sebastian Leszczak 6, Michał Marek 5, Paweł Budniak 3, Pedro Henrique Da Silva Pereira 3, Kamil Surmiak 2, Michał Kubik 2, Stefan Rakić 2, Łukasz Biel 2, Matheus Ribeiro Ferreira.



Termin meczu: wtorek, 12 października 2021 roku, g. 18:00

Adres hali: Bielsko-Biała, ul. Startowa 13 (Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy Rekord)

Pojemność hali: 300 miejsc

Transmisja: nSport+



