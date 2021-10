W pierwszym meczu FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała 76-66 na wyjeździe z CSM Oradea. Po pierwszej kwarcie legioniści prowadzili 15-13. W drugiej odskoczyli o kolejne siedem oczek i do szatni schodzili prowadząc 37-28. Trzecia odsłona także potoczyła się po myśli podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy wygrali ją 21-12 i z 18-punktową przewagą przystąpili do czwartej kwarty. W niej drużyna ze stolicy nie pozwoliła sobie odebrać wygranej. Najwięcej punktów dla Legii rzucił Łukasz Koszarek - 15. Kolejny mecz pucharowy Legia rozegra za tydzień w środę, 20 października o godzinie 19:00 w hali Bemowo z węgierskim Szolnoki Olajbanyasz. FIBA Europe Cup: CSM Oradea 66-76 Legia Warszawa Kwarty: 13-15, 15-22, 12-21, 26-18 CSM Oradea 2. Dovis Bickauskis 16 (4) 0. Kris Richard 10 (1) 22. Garlon Green 8 (1) 24. Bogdan Nicolescu 6 (2) 31. Alex Gavrilović 6 --- 1. Stephen Holt 12 (2) 44. Nikola Marković 7 (1) 8. Martynas Paliukenas 1 5. Tudor Fometescu - 7. Vlad Marinau - 21. Enzo Vescan - Legia Warszawa 55. Łukasz Koszarek 15 (4) 18. Raymond Cowels III 12 (4) 14. Grzegorz Kulka 12 (2) 5. Mihammad-Ali Abdur-Rahkman 9 50. Adam Kemp 5 --- 91. Dariusz Wyka 12 (1) 11. Jure Skifić 8 31. Grzegorz Kamiński 3 (1) 2. Benjamin Didier-Urbaniak - 4. Szymon Kołakowski - 0. Jakub Sadowski - Sędziowie: Petros Papapetrou (Grecja), Nir Meirson (Izrael), Kirile Tvauri (Gruzja) Komisarz: Iurie Iacovlev (Mołdawia)

