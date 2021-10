Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota, 16 października 2021 r. 12:54 Mishka i Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 2-0 na własnym boisku w LTC ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W meczu zagrało czterech zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny: Jurgen Celhaka, Szymon Włodarczyk, Bartłomiej Ciepiela i Jakub Kisiel. Kolejne spotkanie Legia rozegra 23 października w Ursusie.



Fotoreportaż z meczu - 51 zdjęć Woytka



Początek spotkania był wyrównany. Oba zespoły stworzyły po kilka ciekawych sytuacji. Później dominowali gospodarze. Już w 28. minucie boisko musiał opuścić kontuzjowany Łukasz Sosnowski, który mocno ucierpiał w starciu z Jurgenem Celhaką. W 30. minucie świetną trójkową akcję przeprowadzili legioniści. Piłka trafiła do wbiegającego lewą stroną Kacpra Skwierczyńskiego, który posłał piłkę po długim rogu. 4 minuty później Skwierczyński po raz kolejny popisał się doskonałym trafieniem. Ponownie wbiegł lewą stroną i z ok. 16 metrów skierował piłkę do bramki obok interweniującego golkipera.



W drugiej połowie nadal przewagę posiadali legioniści, ale nie potrafili zamienić akcji ofensywnych na bramkę i wynik nie uległ zmianie.



Na mecz piłkarze Legii wybiegli w koszulkach "Pierzu - trzymaj się!", które były wsparciem dla Patryka Pierzaka. Młody pomocnik doznał uszkodzenia więzadeł w stawie skokowym i w tej rundzie na pewno już nie zagra.



III liga: Legia II Warszawa 2-0 (2-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

30' 1-0 Kacper Skwierczyński

34' 2-0 Kacper Skwierczyński



Legia II: 1. Maciej Kikolski - 11. Tomasz Nawotka, 3. Inaki Astiz, 18. Karol Noiszewski, 5. Bartosz Widejko - 15. Rui Gomes (72' 19. Jakub Kwiatkowski), 17. Jurgen Celhaka, 6. Jakub Kisiel (74' 8. Bartłomiej Ciepiela), 21. Kacper Skwierczyński - 20. Szymon Włodarczyk, 7. Dawid Dzięgielewski (74' 9. Arkadiusz Ciach)



Rezerwa: Jakub Kowynia, Patryk Konik, Wiktor Kamiński



żółte kartki: Jurgen Celhaka - Łukasz Sosnowski