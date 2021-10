Futsal

Constract Lubawa 5-2 Legia Warszawa

Sobota, 16 października 2021 r. 13:44 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Constractem Lubawa 2-5. Do przerwy legioniści remisowali 1-1. Kolejne spotkanie rozegrają 23 października, na wyjeździe z Clearexem Chorzów.



Od początku spotkania przeważali gospodarze, którzy szybko stworzyli sobie kilka groźnych sytuacji. Doskonale spisywał się jednak Tomasz Warszawski. W 8. minucie bramkarz Legii wybronił świetną sytuację Jakuba Raszkowskiego. Chwilę później ponownie musiał interweniować, ale i tym razem wyszedł z pojedynku zwycięsko. Niespodziewanie to Legia zdobyła bramkę. Był to zarazem pierwszy celny strzał legionistów w tym spotkaniu. Powracający do składu Grzegorz Och zdecydował się na uderzenie z lewej strony z dalszej odległości, a duży błąd popełnił przy obronie Grzegorz Okuniewski, który praktycznie wypuścił piłkę z rąk.



W 13. minucie dobrą akcję przeprowadził Mateusz Olczak, niestety - trafił tylko w słupek. Na nieco ponad minutę przed zakończeniem pierwszej połowy wyrównującą bramkę zdobył Bartłomiej Piórkowski, który dostał dobre podanie z lewej strony od Pedrinho. Chwilę później ofiarnie interweniował Warszawski, który długo nie podnosił się z parkietu. Na szczęście, nic groźnego się nie stało i bramkarz Legii mógł kontynuować grę. Jeszcze na 30 sekund przed końcem Warszawski intuicyjnie obronił przedramieniem, ratując swój zespół przed utratą bramki.



W 24. minucie Jakub Raszkowski skutecznie wykorzystał podanie kolegi z rzutu rożnego i gospodarze prowadzili 2-1. Chwilę później błąd w defensywie popełnili legioniści. Michał Knajdrowski został łatwo ograny przez przeciwnika, a Och nie upilnował Raszkowskiego, który wykończył akcję skutecznym strzałem. Kolejną bramkę zdobył Pedrinho. Gospodarze wykonywali rzut wolny, Brazylijczyk stał z lewej strony blisko bramki, zupełnie niekryty. Po tym trafieniu trener Legii zdecydował się na wycofanie bramkarza. Na 7 minut przed końcem legioniści wykonywali przedłużony rzut karny, bowiem gospodarze zanotowali już 6 fauli. Niestety, Mariusz Milewski uderzył w środek, prosto w bramkarza. Końcówka spotkania to zdecydowana dominacja wicemistrzów Polski. Sebastian Grubalski zdobył piątą bramkę. Z kolei Mariusz Milewski ponownie podszedł do przedłużonego rzutu karnego. Tym razem jednak się nie pomylił. Jeszcze w ostatniej minucie Knajdrowski trafił w słupek, a Grzyb zmarnował świetną sytuację.





Ekstraklasa: Constract Lubawa 5-2 (1-1) Legia Warszawa

09:04 0-1 Grzegorz Och

18:09 1-1 Bartłomiej Piórkowski

23:57 2-1 Jakub Raszkowski

26:09 3-1 Jakub Raszkowski

31:39 4-1 Pedrinho

37:14 5-1 Sebastian Grubalski

37:32 5-2 Mariusz Milewski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 81. Mariusz Milewski, 23. Mateusz Olczak, 14. Krzysztof Jarosz, 21. Grzegorz Och

Rezerwa: 13. Juan Casillas, 9. Paweł Tarnowski, 10. Mateusz Gliński, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak, 77. Filip Turkowyd, 97. Mateusz Szafrański



Constract: 31. Grzegorz Okuniewski, 3. Mateusz Madziąg, 12. Pedrinho, 26. Jakub Raszkowski, 10. Bartłomiej Piórkowski

Rezerwa: 2. Tiago Casagrande, 5. Kacper Sendlewski, 6. Paweł Kaniewski, 7. Deco, 8. Sebastian Grubalski, 13. Tomasz Kriezel, 15. Paweł Ossowski, 17. Luan, 27. Lucas



żółte kartki: Krzysztof Jarosz, Mateusz Szafrański, Juan Casillas, Grzegorz Och