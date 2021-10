Z kart historii

Historia: Początki sekcji motocyklowej

Wtorek, 12 października 2021 r. 10:14 Grzegorz Karpiński, źródło: legia.warszawa.pl

Spośród kilkunastu sekcji przedwojennej Legii, trzy zdecydowanie się wyróżniały tworząc symboliczny trójnóg stabilnie utrzymujący fundament klubu. Sekcja piłkarska – najlepszą warszawską drużyną ligową, tenisowa – najlepszymi tenisistami w Polsce i sukcesami za granicą, a motocyklowa – ambicją, liczebnością i rozmachem organizowanych zawodów. Ta ostatnia, gdyby istniała obchodziłaby w 2019 roku 90-lecie.



Historię sekcji motocyklowej Legii zobrazowaną skanami dokumentów i zdjęciami znajdziecie na legia.warszawa.pl



Według przedwojennej prasy pomysłodawcą złączenia sił motocyklistów w wojskowej Legii był Józef Docha – młody i ambitny zawodnik startujący od 1929 r. Na początku kariery jako student Wyższej Szkoły Handlowej zapisał się do AZS Warszawa, ale zafascynowany wyścigami torowymi szybko zrozumiał, że AZS nie był najlepszym wyborem bo nie mógł mu zapewnić warunków do rozwijania pasji. Wojsko dawało jednak znacznie większe możliwości.



Legia w tym czasie budowała tor kolarski, miała przed sobą szerokie perspektywy. Pomysł wykorzystania nowo powstającego toru również do wyścigów motocyklowych był zatem czymś oczywistym. Na początku listopada 1929 r. Przegląd Wieczorny po raz pierwszy napisał: "Dowiadujemy się, że ruchliwy i wszechstronny klub sportowy Legja, posiadający liczne sekcje, zamierza uruchomić również sekcję motocyklową. Ze względu na budowę własnego toru sekcja motorowa Legii ma szansę pomyślnego rozwoju."



Zalążek motocyklowej Legii miał miejsce na przełomie listopada i grudnia 1929 r. Wówczas rozpoczęto pierwsze prace związane z organizacją sekcji. Członkowie sekcji jako datę jubileuszową wskazywali dzień 8 grudnia obchodząc tego dnia uroczystości rocznicowe. W kolejnych dziesięcioleciach SM Legia liczyła swoje jubileusze począwszy od 1929 r. mimo że oficjalne zebranie założycielskie odbyło się dopiero w 1930 roku.



(...)



W maju 1930 r., zanim jeszcze udało się SK-M jakiekolwiek zawody motocyklowe zorganizować, Legia zrzeszała już 80 motocyklistów gotowych do startów. Przyrost nowych członków był bardzo dynamiczny a konkurentów wprawiał w zakłopotanie. Raptem po dwóch miesiącach działalności Legia awansowała bowiem na pozycję najliczniejszego klubu motocyklowego w Stolicy. Tylu członków nie miał nawet działający już ponad 5 lat Polski Klub Motocyklowy.



Awans na pozycję lidera stołecznego motocyklizmu należało teraz podkreślić również na polu organizacyjnym. Trafiła się okazja, bo SK-M Legia otrzymała od PZM pierwsze zadanie – zorganizowanie Zjazdu Gwiaździstego do Warszawy dla polskich klubów motocyklowych, na obchody Święta Konstytucji 3 Maja.



Niektóre kluby jak Gedania Gdańsk połączyły Rajd Gwiaździsty do Warszawy dodatkowo z własną imprezą Rajdem Gdańsk – Warszawa. Legia przyjęła sztafety z Gdańska, Sosnowca, Grudziądza i Łodzi a następnie wspólnie z warszawskimi klubami PKM i AZS motocykliści udali się na Zamek Królewski w celu złożenia hołdu Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu. Udana impreza, a szczególnie przejazd zawodników głównymi ulicami miasta zostały odnotowane przez prasę.



(...)



Cały artykuł o początkach sekcji motocyklowej Legii znajdziecie na legia.warszawa.pl