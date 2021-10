Wyniki 11. kolejki Ekstraklasy

Od soboty do poniedziałku rozgrywane były mecze 11. kolejki Ekstraklasy. Na początek ostatni w tabeli Górnik Łęczna zremisował z Piastem, Lechia wygrała w Niecieczy, Wisła Kraków pokonała w Zabrzu Górnika, a Raków we Wrocławiu ograł Śląsk. W niedzielę Legia przegrała przy Łazienkowskiej z Lechem, a zwycięstwa zanotowały Wisła Płock i Cracovia. W poniedziałek Stal Mielec ograła Zagłębie, a Jagiellonia podzieliła się punktami z Radomiakiem. 11. kolejka: Górnik Łęczna 1-1 Piast Gliwice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-2 Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 0-1 Wisła Kraków Śląsk Wrocław 1-2 Raków Częstochowa Wisła Płock 1-0 Pogoń Szczecin Cracovia 2-0 Warta Poznań Legia Warszawa 0-1 Lech Poznań Stal Mielec 4-2 Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i chuj bombki strzelił, choinki nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 17.10.2021 / 12:49, *.mm.pl Raków bardzo mocny w tym sezonie. Pewna wygrana we Wrocławiu. odpowiedz

Mike - 16.10.2021 / 23:06, *.orange.pl Tytuł będzie nasz w Gdańsku w tym sezonie, a z Wami pojechaliśmy jak chcieliśmy. odpowiedz

''Na betonie kwiaty nie rosną'' - 16.10.2021 / 23:35, *.tpnet.pl @Mike: poŻYJEMY , zobaczymy . Legia mistrz ! odpowiedz

Do Majki srajki - 17.10.2021 / 02:56, *.02.net @Mike: Oii!Majkisrajki!do!budy! odpowiedz

