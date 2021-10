Musial sędzią meczu z Lechem Poznań

Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania meczu 11. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Lechem Poznań. W obecnym sezonie arbiter z Krakowa nie prowadził żadnego spotkania Legii, raz sędziował Lechowi (1-1 z Pogonią). Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Paweł Sokolnicki. Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę, 17 października o godzinie 17:30.

No żesz k... - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Musiał i marciniak. Rewelacja

odpowiedz

Kiwi - 29 minut temu, *.chello.pl Marciniak na VAR dobranoc odpowiedz

Felek - 36 minut temu, *.netfala.pl Łach już robi tradycyjne podchody pod sędziego co by karny był dla łacha tudzież czerwona dla Legii. odpowiedz

Lodzik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pakieci startowy juz czeka panie Sedzio !! odpowiedz

Borys Bartkowiak - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No to wygraliśmy ???? odpowiedz

