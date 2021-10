Mahir Emreli zakażony koronawirusem. Drugi wynik ujemny

Przebywający na zgrupowaniu reprezentacji Azerbejdżanu Mahir Emreli z Legii Warszawa uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z tym Emreli nie wystąpi w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Serbią, który zostanie rozegrany 12 października o godz. 20:45 w Belgradzie. W tym momencie występ najskuteczniejszego zawodnika Legii w tym sezonie w meczach z Lechem i Napoli jest zagrożony. W nawiązaniu do informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u Mahira Emrelego - zgodnie z ustaleniami naszego sztabu medycznego, powtórzony wynik testu u Mahira dał wynik ujemny, zawodnik jest zaszczepiony, nie ma żadnych objawów. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji - poinformowała Izabela Kruk, rzecznik prasowy Legii Warszawa. Emreli przejdzie jeszcze jeden test i jeżeli będzie on ujemny, to piłkarz zostanie zwolniony z izolacji i będzie mógł wrócić do Polski.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

Po(L)ubiony - 30 minut temu, *.aster.pl Dobrze nie jest, ale przypominam, że gdy ostatnio wygraliśmy z pyrami 2:1, to gole strzelali: Skibicki i Rosołek!!!!! Nie Messi i Neymar!!!! odpowiedz

Tomek - 18 minut temu, *.113.189 @Po(L)ubiony: Problem w tym, że Rosołka w Legii nie ma a Skibicki wiecznie zmęczony :):) odpowiedz

sceptyk - 48 minut temu, *.chello.pl no to pograne tak na logike to sie nie zarazil na zgrupowaniu tylko przed ;) odpowiedz

Ewelina - 55 minut temu, *.vectranet.pl Jeszcze tego brakowało. odpowiedz

Maniek - 57 minut temu, *.centertel.pl Noo i w pi.. u, i wylądował i cały misterny plan, też w pi.. u. Strach pomyśleć co będzie dalej. odpowiedz

Śmiech - 58 minut temu, *.centertel.pl Korona-szopka haha odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ładnie wszystko w Legii się wali teraz. Czyli po niedzieli witamy się z strefą spadkową... odpowiedz

Info - 1 godzinę temu, *.systemia.pl Nie zagra z Lechem i Napoli, bedzie miał kwarantanne po powrocie do Warszawy. odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Fajnie... Wszołek po koronie nie wrócił do tej pory do formy... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wróci do klubu i po teście może się okazać, że nie jest zakażony ;-) odpowiedz

Zupełnie Obiektywny - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Przed chwilą zagrał cały mecz więc forma fizyczna, samopoczucie, siła musi być.

Jest na zgrupowaniu, przebywa w hotelu, w restauracji na śniadaniach, obiadach, kolacjach itd, przebywa w szatni, na treningu, przebywa w innych pokojach przecież idzie pogadać z kumplami, na korytarzu, na wspólnych odprawach i jeszcze zapewne mieszka z kumplem w pokoju i co tylko on ma??? odpowiedz

łosin - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdyby nie test to by nie wiedział, żę coś ma. Taki to "niebezpieczny" wirus... odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.mnet-online.de @pol: na grype tez sie umiera, juz dosyc tej koronaszopki odpowiedz

Kotlet - 33 minuty temu, *.91.50 @Mietek: no to prawda - szkoda że po dwóch tygodniach choroby moje płuca są w 40% zniszczone. Elo odpowiedz

Iki - 30 minut temu, *.as13285.net @Mietek: dwie osoby pochowalem dzięki tej szopce debilu. Jedyny plus tego gówna to uświadomienie sobie ilu kretynow mnie otacza. Je ani mikrobiolodzy po kursach na facebukach w foliowych czapkach. odpowiedz

Wert - 6 minut temu, *.centertel.pl @Iki:

A ile osób przez szopkę z covidem pochowało bliskich, którzy zmarli np. na raka czy inne choroby, bo nie dostali odpowiedniej pomocy. Bo wszędzie covid, covid, covid. odpowiedz

Sooo - 2 godziny temu, *.247.63 Cyrk pt. COVID trwa....

Jprld odpowiedz

Banan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To z łachem też nie zagra... odpowiedz

En - 2 godziny temu, *.as13285.net Nawet Jeśli lekko przejdzie i obędzie się bez powikłań to przeciwko Lechowi i tak nie zagra. odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to masakra odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.centertel.pl Qrła odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl Gorzej być nie może masakra odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.