Kurs na Polskę ponad 2

Wtorek, 12 października 2021 r. 11:02 Woytek

We wtorek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski zagra w Tiranie z Albanią arcyważny mecz w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata 2022. "Biało-Czerwoni" nie mogą pozwolić sobie na porażkę, bo przekreśli ona szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie. W Fortunie kurs na wygraną Polski wynosi 2,10.



ALBANIA - POLSKA

1 3.95 X 3.30 2 2.10



Pełna oferta na mecz Albania - Polska



Fortuna uruchomiła dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający na wygraną Polski z Albanią za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.