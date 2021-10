W najbliższy piątek Olimpia Elbląg zagra ligowy mecz w Pruszkowie z miejscowym Zniczem. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. Zachęcamy do wspierania naszych przyjaciół. Ostatnio elblążanie wspierali Legię podczas wyjazdowego meczu w Gdańsku.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy w tym roku bedzie promocja? odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A gdzie bilety? W kasach? odpowiedz

No cwaniaczki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak pozdrawiacie Olimpie w każdym meczu ja jestem ciekawy czy ich wesprzecie w Pruszkowie!!!! odpowiedz

Grinder - 2 godziny temu, *.chello.pl a Znicz nie można wspierać odpowiedz

